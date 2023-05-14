پاساژ بوستان در پونک جزء ساختمان های ناایمن است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بابایی عضو شورای شهر تهران در حاشیه یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت ساختمانهای ناایمن گفت: پیرو تذکراتی که به مالکان در خصوص رفع خطر ساختمانها داده شد جلسهای با مالکان ساختمانها در اسفندماه سال گذشته برگزار شد.
وی ادامه داد: اتمام حجت کردهایم که اگر پیمانکاری قرارداد ایمنسازی منعقد نکند ساختمان او پلمب و انشعاباتش قطع خواهد شد.
تعداد ساختمانهای ناایمن به ۹۵ مورد رسید
عضو شورای شهر تهران درباره تعداد ساختمانهای ناایمن گفت: تعداد ساختمانهای ناایمن به ۹۵ ساختمان کاهش یافته است در خصوص این ساختمانها مکاتباتی صورت گرفته و اعلام شده این مالکان نسبت به ایمن سازی همکاری نکردند در برنامه توسعه چهارم تعیین شده که این ساختمانها باید تا پایان امسال ۹۵ ساختمانها تعیین و تکلیف شوند.
بابایی با بیان اینکه مهلتهای لازم به مالکان داده شده است و با اشاره به انتشار لیست ساختمانهای ناایمن گفت: با انتشار لیست موافق هستیم زیرا همکاری لازم صورت نگرفته است انتشار لیست وظیفه مجری است و از شهردار تهران میخواهم اکنون درباره ساختمانهایی که پای کار نیامدهاند اطلاع رسانی کند تا مردم در آن ساختمانها وارد نشوند.
وی گفت: غالب این ساختمانهای ناایمن اداری و تجاری هستند و در خصوص مراکز درمانی دستورالعملهایی صادر شده است که این مراکز برای ایمن سازی مراجعه کنند اما جدیداً گفته شده وزارت بهداشت مهلت یک سالهای برای تمدید مجوزها در نظر گرفته است چه این موضوع منجر به کند شدن سرعت ایمن سازی میشود.
بابایی با تاکید بر اینکه شهرداریها باید نسبت به اطلاع رسانی، پلمب و قطع انشعابات اقدام کند گفت: از شهردار مناطق میخواهم اطلاع رسانیهای لازم در این رابطه را انجام دهند پاساژ بوستان در پونک نمونهای از این ساختمانهای ناایمن است که اقدامات لازم را انجام نداده است و از مردم میخواهم از ورود به این پاساژ تا زمانی که مالک پای کار نیامده است خود داری کنند زیرا مالک این پاساژ هیچ اقدامی برای ایمن سازی انجام نداده است.
عضو شورای شهر تهران درباره گودهای پرخطر تهران گفت: این گودهای مورد بررسی قرار میگرند و موارد گرخطر بسیار کم شده اند و در اغلب موارد نسبت به پرکردن اقدام میشود و خطرات جدی در این مورد وجود ندارد.
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