به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد که متقاضیان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزند صرفاً از طریق سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و سامانه تسهیلات قرضالحسنه فرزند به آدرس https://ve.cbi.ir/ اقدام به ثبتنام کنند.
خاطرنشان میشود؛ سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزند توسط بانک مرکزی راهاندازی شده تا متقاضیان این تسهیلات به طور مستقیم و بدون واسطه در این سامانه ثبتنام کنند.
در این زمینه لازم به ذکر است؛ متأسفانه برخی افراد با مقاصد سودجویانه به طراحی سایتهایی برای ثبتنام تسهیلات قرضالحسنه اقدام کرده و مبالغی را به عنوان هزینه ثبتنام این تسهیلات دریافت میکنند.
بر همین اساس، متقاضیان مراقب کلاهبرداری باشند و صرفاً از طریق سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و سامانه تسهیلات قرضالحسنه فرزند به آدرس https://ve.cbi.ir/ برای ثبتنام این تسهیلات اقدام و از پرداخت هزینه و وارد کردن اطلاعات خود در سایتهای غیرمرتبط اکیداً خودداری کنند.
همچنین، باشی زاده رئیس گروه تسهیلات قرضالحسنه اداره اعتبارات بانک مرکزی با اعلام جزئیات پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اعلام کرد: سامانه ثبت نام متقاضیان این تسهیلات پایدار است و مشکلی برای ثبت نام متقاضیان وجود ندارد.
این مقام مسئول با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در زمینه اختلال در سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری گفت: این سامانه بر بستر اینترنت فعال است و گاهاً به دلیل تراکم مراجعات به آن با کندی مواجه میشود.
وی تاکید کرد: خوشبختانه با پیگیریهای صورت گرفته از بخش پشتیبانی سامانه، این مشکل نیز مرتفع شده است و متقاضیان گرامی میتوانند جهت ثبتنام برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.
رئیس گروه تسهیلات قرضالحسنه اداره اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تعداد ۲۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر متقاضی برای دریافت این تسهیلات ثبت نام کردهاند که از این تعداد، ۳۵ هزار و ۹۵۰ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین، از ابتدای امسال تا ۲۳ اردیبهشت ماه، ۴۴ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۲۵ هزار و ۸۳۳ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.
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