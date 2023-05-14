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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۷:۴۷

ثبت‌نام وام ازدواج و فرزند رایگان است

ثبت‌نام وام ازدواج و فرزند رایگان است

ثبت‌نام در سامانه‌های تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند در تارنمای بانک مرکزی کاملا رایگان است و هیچگونه هزینه‌ای از متقاضیان در زمان ثبت‌نام دریافت نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد که متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند صرفاً از طریق سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به آدرس https://ve.cbi.ir/ اقدام به ثبت‌نام کنند.

خاطرنشان می‌شود؛ سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده تا متقاضیان این تسهیلات به طور مستقیم و بدون واسطه در این سامانه ثبت‌نام کنند.

در این زمینه لازم به ذکر است؛ متأسفانه برخی افراد با مقاصد سودجویانه به طراحی سایت‌هایی برای ثبت‌نام تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام کرده و مبالغی را به عنوان هزینه ثبت‌نام این تسهیلات دریافت می‌کنند.

بر همین اساس، متقاضیان مراقب کلاهبرداری باشند و صرفاً از طریق سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به آدرس https://ve.cbi.ir/ برای ثبت‌نام این تسهیلات اقدام و از پرداخت هزینه و وارد کردن اطلاعات خود در سایت‌های غیرمرتبط اکیداً خودداری کنند.

همچنین، باشی زاده رئیس گروه تسهیلات قرض‌الحسنه اداره اعتبارات بانک مرکزی با اعلام جزئیات پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اعلام کرد: سامانه ثبت نام متقاضیان این تسهیلات پایدار است و مشکلی برای ثبت نام متقاضیان وجود ندارد.

این مقام مسئول با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در زمینه اختلال در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری گفت: این سامانه بر بستر اینترنت فعال است و گاهاً به دلیل تراکم مراجعات به آن با کندی مواجه می‌شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته از بخش پشتیبانی سامانه، این مشکل نیز مرتفع شده است و متقاضیان گرامی می‌توانند جهت ثبت‌نام برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

رئیس گروه تسهیلات قرض‌الحسنه اداره اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تعداد ۲۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر متقاضی برای دریافت این تسهیلات ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد، ۳۵ هزار و ۹۵۰ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین، از ابتدای امسال تا ۲۳ اردیبهشت ماه، ۴۴ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۲۵ هزار و ۸۳۳ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

کد مطلب 5779939

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    نظرات

    • IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
      1 0
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      اگروام ازدواج بلاعوض هم باشداینده ای برای جوانان ندارد،،
    • IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۶
      0 0
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      تورو خدا بانکها دادن وام رو آسانتر کنن من 7ماه منتظروام هستم برم جهیزیه بگیرم توروخدا صف وام خیلی زیاد شده

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