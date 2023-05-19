افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت هواپیما عرضه را زیاد می کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، یکی دو ماه است که شاهد کمبود بلیت هواپیما در سایت‌های فروش برای مسیرهای پر تردد هستیم و در این مدت مسافران برای سفرهای خود با مشکل رو به رو شده‌اند با توجه به اینکه حتی برای یک ماه بعد نیز بلیت در برخی مسیرها کمیاب است و عرضه قطره چکانی صورت می‌گیرد اما با این شرایط وقتی به آژانس‌های مسافر بری سر می زنیم بلیت هواپیما به صورت پکیج در آژانس‌های هواپیمایی موجود است.

افزایش تقاضا دلیلی بر کمبود بلیت هواپیما

حسام قربانعلی، مدیرکل روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کمبود بلیت به مهر گفت: موضوع کمبود بلیت در سایت‌ها به چند دلیل است. افزایش تقاضا، بصرفه بودن قیمت بلیت هواپیما و تغییر فصل این سه دلیل کمبود بلیت را ایجاد کرده است.

وی در ادامه افزود: خدمات ناوگان هوایی ارزان است و مردم وقتی قیمت قطار و هواپیما را مقایسه می‌کنند ترجیح می‌دهند با ۲۰۰ تومان بیشتر یک ساعته به مقصد برسند بنابراین تقاضا برای تهیه بلیت در برخی مقاصد بیشتر می‌شود.

حسام قربانعلی درخصوص اینکه کمبود بلیت عمدی بوده است گفت: پروازها مانند روال سابق انجام می‌شود و هیچ پروازی به دلیل افزایش قیمت زمین گیر نشده است و کمبود بلیت هیچ‌گونه ارتباطی با تقاضای افزایش قیمت ندارد.

وی در ادامه افزود: قیمت گذاری دستوری باعث می‌شود تا توسعه در صنعت ایجاد نشود به طور مثال وقتی قیمت خودرویی اعلام می‌شود خودروساز به همان اندازه قیمتی که تعیین شده خودرو می‌سازد شاید بی کیفیت باشد صنعت هواپیمایی هم اینگونه است وقتی دستوری باشد ایرلاین‌ها برای اینکه ضرر نکنند در توسعه ناوگان کم خواهند گذاشت و اندازه همان قیمت بلیت خدمات خواهند داد.

مدیرکل روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پایان افزود: اعلام می‌کنند که قرار است سوخت آزاد شود و در این صورت قیمت بلیت هواپیما افزایش پیدا خواهند کرد سوخت در حال حاضر ۶۰۰ تومان است در صورت ازاد شدن به ۳۰ هزار تومان خواهد رسید و البته که قیمت سوخت تنها عامل افزایش قیمت ناوگان هوایی نیست چرا که ناوگان هوایی برای توسعه به قطعه و.. نیاز دارد تمام این عوامل گران است.

به صرفه بودن قیمت بلیت هواپیما

جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور با بیان اینکه کمبود بلیت هواپیما همواره در سال‌های گذشته مطرح بوده و مربوط به شرایط کنونی نیست گفت: هم اکنون تقاضای بالای سفر و رغبت بیشتر به سفرهای هوایی از جمله دلایل این کمبود است.

به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور، علت بالا بودن تقاضا میل به سفرهای هوایی به دلیل عدم افزایش قیمت بلیت به دنبال اقدامات کنترلی توسط سازمان هواپیمایی کشوری است، به همین دلیل سفر با هواپیما نه تنها به دلیل صرفه جویی در زمان، ایمنی بسیار بالا و بعد مسافت بلکه به دلیل مقرون به صرفه بودن این مدل در مقایسه با سایر مدل‌های حمل و نقلی است که همواره مورد اقبال عموم است.

وی در ادامه افزود: ناوگان هوایی به دلیل تحریم‌های تحمیلی با محدودیت مواجه است و همین امر منجر به عدم تناسب عرضه و تقاضا در این بخش شده است به گونه‌ای که طبق کارشناسی‌های صورت گرفته برای پاسخ به نیازهای این بخش به تعداد ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز است، در حالی که اکنون تنها حدود ۱۸۰ فروند هواپیمای فعال در کشور وجود دارد.

یازرلو گفت: در خصوص بیان کمبود پروازها به آمار پروازهای نوروزی می‌توان اشاره کرد که علیرغم بیان مطالبی مشابه این امر که بلیت موجود نیست و پروازها در برخی مسیرها یافت نمی‌شود، اما در طول ایام نوروز امسال شاهد جابجایی حدود سه میلیون نفری مسافران با هواپیما بودیم.

سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: سازمان هواپیمایی کشوری در انجام مسئولیت‌های خود همسو با فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت گام برداشته و تا زمان تصویب نرخ‌های تعیین شده در ستاد تنظیم بازار نظارت خود را تشدید کرده و معیار محاسبه را نرخ‌های ابلاغی براساس نرخنامه سال ۱۴۰۰ می‌داند. با تشدید نظارت‌ها در حدود اختیارات قانونی خود اقدام و از حداکثر ظرفیت ناوگان برای خدمتگزاری به مردم و مسافران هوایی استفاده خواهیم کرد.

قیمت گذاری دستوری تأثیری ندارد

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از اعمال تصمیمات احتمالی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما تا آخر اردیبهشت خبر داد و گفت: سازمان هواپیمایی اختیاری در خصوص سایت‌ها ندارد.

خوشخو در خصوص قیمت بلیت هواپیما گفت: قانونگذار در ماده ۱۶۱ برنامه پنجم توسعه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را بر اساس تجربه کشور در ۴۰ سال اخیر و همچنین چالش‌های هوانوردی مصوب کرد تا چالش صنعت حل شود.

وی بیان کرد: اما باید اشاره کنیم که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از منظر سازمان هواپیمایی کشوری رهاسازی نیست، این موضوعی است که باید به‌صورت جدی پیگیری کرد و صنعت هوانوردی در راستای ایمنی و خدمات مطلوب آن بخش از جامعه که با هواپیما سفر می‌کنند ارائه کند.

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به این پرسش که بعضاً در برخی سایت‌ها برای یک مسیر پروازی چند قیمت متفاوت و با اختلاف ۵۰۰ هزار تومانی ارائه می‌شود، دلیل این اتفاق چیست، گفت: در یک هواپیما با تایپ مشخص کلاس‌های نرخی متفاوتی مانند بیزینس، اکونومی و… داریم، اما معمولاً نباید ۵۰۰ هزار تومان در مسیرهای پروازی داخلی اختلاف قیمت داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر؛ براساس تصمیمات اتخاذ شده قیمت بلیت هواپیما ۲۵ درصد افزایش یافته است اکنون باید دید آیا تعداد پروازها افزایش پیدا خواهد کرد و ببلبلیت به اندازه نیاز به فروش می‌رسد یا خیر.