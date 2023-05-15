اجرای طرح برون سپاری خدمات دامپزشکی با فارغ التحصیلان بومی بیکار

به گزارش خبرنگار مهر، الهام جم زاده هر روز دوشنبه در جلسه وبیناری فرایند برون سپاری خدمات دامپزشکی به بخش خصوصی (ماده ۸۸) از اهتمام ویژه دامپزشکی استان ایلام برای استفاده از بخش خصوصی برای انجام خدمات مایه کوبی دام خبر داد و گفت: فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار رشته دامپزشکی از طرح برون سپاری خدمات دامپزشکی ایلام استفاده کنند.

وی اظهار کرد: طرح برون سپاری خدمات دامپزشکی در قالب ماده ۸۸ فرصت بی نظیری برای اشتغال فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی در رشته‌های دامپزشکی است.

وی با اشاره به آغاز فرایند این طرح در استان، افزود: این چهارمین جلسه در خصوص بررسی فرایند واگذاری خدمات به بخش خصوصی در استان است و تمامی شرایط لازم در استان برای اجرای طرح فراهم است.

وی افزود: دامپزشکی استان مصمم به اجرای این طرح با حجم بیشتر نسبت به سال‌های گذشته برای اشتغالزایی در استان است.

جم زاده عنوان کرد: در این طرح با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و استفاده از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار، افراد بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی و صدور کارت واکسیناتور از طرف نظام دامپزشکی، کار واکسیناسیون دام را انجام می‌دهند.