به گزارش خبرگزاری مهر سید عباس حسینی امروز دوشنبه (۲۵ اردیبهشت ماه) در همایش توجیهی – آموزشی همکاران اعزامی به حج تمتع ۱۴۰۲ که با حضور نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و جمعی از دست اندرکاران حج تمتع امسال برگزار شد، اظهار کرد: از حمایت‌های رئیس جمهوری در برگزاری جلسه شورای عالی حج و پیگیری‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین حمایت‌های نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به حج تمتع پیش رو و اقدامات صورت گرفته افزود: امیدواریم با توجه به از سرگیری روابط فی مابین، شاهد همکاری و همدلی بیشتر همکاران خود در کشور میزبان در عرصه خدمات رسانی به زائران عزیز باشیم.

رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: بحمدالله با تلاش همکاران در حوزه‌های اسکان، تغذیه و تدارکات، حمل و نقل و.... مقدمات حج تمتع امسال فراهم شده و آمادگی‌های حوزه ستادی با تلاش همکاران عزیز در حد بالایی قراردارد.

حسینی با اشاره به تصمیم صورت گرفته مبنی بر کاهش عوامل گفت: این اقدام با اهمیت به ضرورت حضور بیشتر تعداد زائران در حج تمتع امسال صورت گرفت و کاهش حدود ۲۰ درصدی نیروها در حوزه‌های فرهنگی و اجرایی را شاهدیم.

وی افزود: این کاهش عوامل کار انتخاب نیروها را سخت‌تر کرد بنابراین این موضوع درکمیته ای که به همین منظور تشکیل شد صورت پذیرفت و نیروهای حج تمتع امسال براساس چند شاخص انتخاب شدند که امیدواریم با همکاری همه عزیزان حجی مطلوب و در خور شأن حجاج عزیزمان داشته باشیم.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه خدمات رسانی مطلوب باعث افزایش رضایتمندی زائران می‌شود گفت: برخورد محترمانه همانند همیشه مورد انتظار ما است بنابراین با آراستگی، صبر، اخلاق نیکو و سعه صدر با زائران برخورد کند.

حسینی بیان کرد: عوامل اجرایی باید به این مهم توجه داشته باشند که با توجه به کاهش نیروها و تاکید بر خدمت رسانی مطلوب، ساعت کاری در ایام حج وجود ندارد و عوامل و کارگزاران حج همیشه و در همه لحظات خدمت رسان حجاج عزیز هستند.

وی در پایان به دریافت خدمات مطلوب از طرف‌های قرارداد تاکید کرد و گفت که تمامی دست اندرکاران باید به این مهم برای ارتقا خدمات و افزایش رضایتمندی تاکید داشته باشند.