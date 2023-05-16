فیروزه مصطفوی همزمان با آغاز هفته ملی جمعیت در ارتباط با شعار «رسانه و جوانی جمعیت» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرهنگ سازی مهمترین کاری است که یک رسانه باید انجام دهد و در ارتباط با برنامه جوانی جمعیت لازم است ارزش‌ها، هنجارها و رفتارهایی که در ارتباط با ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری در جامعه وجود دارد را همسو با اهداف برنامه جوانی جمعیت تغییر دهد.

وی با تاکید بر لزوم تغییر دیدگاه توده جامعه نسبت به موضوع تشکیل خانواده و فرزند آوری افزود: اگر چه رسالت رسانه فرهنگ سازی و اصلاح الگوها و سبک زندگی و تغییر در رفتار مردم در این زمینه است اما این تغییرات صرفاً با اقداماتی که از طریق رسانه ملی باید انجام شود قابل دستیابی نیست چرا که سایر عواملی که در ایجاد و شکل گیری این دیدگاه‌ها و رفتارها در جامعه نقش دارند باید در کنار رسانه اقدامات و وظایف خود را بخوبی انجام دهند.

رسانه باید نگاه جوانان با مسئله ازدواج را تغییر دهد

رئیس دانشکده بهداشت و عضو کمیته رسانه قرار گاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد به عنوان مثال این انتظاری که رسانه باید نگاه جوانان به مسئله ازدواج را تغییر بدهد در حالی است که در این تغییر نگاه قشر جوان و کاهش آمار ازدواج و افزایش سن ازدواج در جامعه عوامل متعددی مثل تغییر شرایط اجتماعی اقتصادی، تأثیر پذیری از شبکه‌های اجتماعی، تغییر الگوها و سبک زندگی براساس این تغییرات و..... نقش دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد و مناسب با آنها مداخلات لازم نیز برنامه ریزی و اجرا شود که قطعاً این مداخلات به تنهایی از عهده رسانه بر نمی‌آید.

مصطفوی ادامه داد: همه اقدامات و مداخلاتی که در راستای دستیابی به اهداف برنامه جوانی جمعیت از طریق سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف صورت می‌گیرد لازم است هماهنگ، همسو و همزمان باشد و رسانه ملی زمانی در این زمینه موفق خواهد بود که مداخلاتش همزمان با اقدامات حوزه اجتماعی اقتصادی و سایر بخش‌هایی باشد که در برنامه جوانی جمعیت تعریف شده است.

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: قطعاً در هر زمان سیاست گذاران بر اساس وضعیت موجود کشور تصمیم گیری لازم را انجام می‌دهند و برنامه کنترل جمعیت در زمان خود با توجه به وضعیت رشد جمعیت کشور یک تصمیم درست بوده است.

وی گفت: آنچه امروز مطرح است این است که آیا ادامه روند درست بوده یا نه؟ و شاید تاکید بر برنامه ریزی خانواده به جای تنظیم خانواده و فرزند کمتر زندگی بهتر، باید به عنوان هدف مورد توجه قرار می گرفته است.

وی در خصوص انجام رسالت رسانه ملی بطور اختصاصی و نخستین گام و حرکت در راستای هدف برنامه جوانی جمعیت اینگونه بیان کرد که باید از مردم شروع کرد تا به مردم رسید و تصمیم گیری در ارتباط با فرزندآوری و ازدواج به صورت ابلاغی و دستوری اتفاق نخواهد افتاد و نمی‌توان با برنامه‌های ضربتی و قانونی صرف خانواده‌ها را اقناع کرد.

مصطفوی خاطرنشان کرد: رسانه برای تشویق مردم به امر ازدواج و فرزندآوری باید به سراغ گروه‌های مختلف مردم برود، برنامه‌های اختصاصی برای گروه‌های مختلف جامعه مثل افرادی که ازدواج نکردند یا به تک فرزندی اکتفا کردند یا در شرف ازدواج هستند رفته و با آنها به گفتگو بنشیند و به خواسته‌ها و دیدگاه‌های آنها در برنامه سازی توجه کند. برنامه‌های رسانه ملی مختص مدیران و تصمیم گیران نیز لازم است بر اساس شرایط و میزان پیشرفت در برنامه و خلاهایی که وجود دارد، تنظیم شود.

وی ادامه داد: اگر ما برش عمودی در جامعه بزنیم و نسل‌های مختلفی را که در یک مقطع زمانی با آنها مواجه هستیم را موردتوجه قرار دهیم خواهیم دید که در مورد دستیابی به هدف برنامه جوانی جمعیت با ۲ نسل آخری مواجه هستیم که باید در تولید برنامه و محتوا بسیار مورد توجه قرار گیرند، نسلی که قطعاً از نظر دیدگاه‌ها و خواسته‌هایشان با نسل‌های قبلی متفاوت هستند و اگر در برنامه سازی و تولید محتوای رسانه به آنها توجه نشود، رسانه در انجام رسالتش در برنامه جوانی جمعیت موفق نخواهد بود.

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: در برنامه جوانی جمعیت اعلام شده که ۱۰ درصد از محتواهای رسانه باید به این امر اختصاص یابد و رسانه‌ها تاکنون به این امر به شکل‌های مختلف پرداخته‌اند؛ گرچه دقیقاً تحقیق اختصاصی در این زمینه انجام نشده اما با یک نگاه کلی می‌توان گفت که لازم است ارتباط برنامه ریزان و متولیان رسانه با حوزه‌های مختلف تخصصی در دانشگاه‌ها و جامعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد، رسانه‌ها در حوزه برنامه جوانی جمعیت تاکنون به درستی مخاطب شناسی نکرده و مطابق با دیدگاه‌ها و خواسته‌های نسل مورد هدف تولید محتوای کافی نداشته‌اند و این در حالی است که از روش‌های کلیشه‌ای نمی‌توان برای متقاعد کردن نسل کنونی استفاده کرد.