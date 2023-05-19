سرعت مطلوب پروژه ۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن روانسر

شمس الله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته استاندار کرمانشاه از شهرستان روانسر و پروژه ۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن بازدید کردند.

وی افزود: این پروژه دارای پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی است که در هفت بلوک به صورت هشت واحدی تهیه شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه تصریح کرد: پیمان کار به صورت فعال در پروژه هم در بخش نازک کاری و هم در بخش سفت کاری همزمان فعالیت خود را انجام می‌دهد.

خدادادی عنوان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده از محل تسهیلات و سهم آورده متقاضی تأمین به موقع انجام گیرد و در مدت ۱۲ ماه پروژه را به اتمام برسانیم و تحویل متقاضیان دهیم.