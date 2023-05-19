  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۱۵

مدیرکل بنیاد مسکن کرمانشاه خبر داد؛

سرعت مطلوب پروژه ۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن روانسر

سرعت مطلوب پروژه ۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن روانسر

کرمانشاه- مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه از سرعت مطلوب پروژه ۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن روانسر خبر داد.

شمس الله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته استاندار کرمانشاه از شهرستان روانسر و پروژه ۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن بازدید کردند.

وی افزود: این پروژه دارای پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی است که در هفت بلوک به صورت هشت واحدی تهیه شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه تصریح کرد: پیمان کار به صورت فعال در پروژه هم در بخش نازک کاری و هم در بخش سفت کاری همزمان فعالیت خود را انجام می‌دهد.

خدادادی عنوان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده از محل تسهیلات و سهم آورده متقاضی تأمین به موقع انجام گیرد و در مدت ۱۲ ماه پروژه را به اتمام برسانیم و تحویل متقاضیان دهیم.

کد مطلب 5783356

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها