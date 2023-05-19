کمک های ایران در زمان داعش به سوریه قابل تقدیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، پاتریارک مارآوا روئیل سوم در دیدار با استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در زمان حضور داعش در سوریه روزهای سختی را گذراندیم، اظهار کرد: با ایستادگی سوریه و کمک‌های جمهوری اسلامی ایران، سوریه توانست روی پای خود بایستد.

وی تاکید کرد: ما به خاطر محبت‌های جمهوری اسلامی ایران به آشوریان احترام زیادی برای مردم و مسؤولان این کشور قائل هستیم.

پاتریارک مارآوا روئیل سومت افزود: آشوریان از نظر تاریخی، قدمت زیادی در ارومیه دارند و ما در سختی‌ها در کنار هم بوده‌ایم و یک سری از کلیساهای بسیار قدیمی ما در این منطقه قرار دارند.

رهبر جهانی کلیسای شرق آشوری اضافه کرد: ما برای حفظ، نگهداری و مرمت کلیساها در آذربایجان غربی از مسئولان استان قدردانی می‌کنیم.

میزبانی از اقوام و پیروان ادیان و مذاهب افتخار است

استاندار آذربایجان‌غربی با ابراز خرسندی از میزبانی از اقوام، پیروان ادیان و مذاهب در این استان گفت: این امر برای مردم این دیار باعث افتخار است.

محمدصادق معتمدیان هم در این دیدار افزود: این ملاقات‌ها نشان از جایگاه والای ادیان در بین مسؤولان جمهوری اسلامی است و ما خوشحال از میزبانی از رهبر جهانی کلیسای شرق آشوری هستیم.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از کشورهایی است که مهد ادیان محسوب می‌شود، اضافه کرد: شهر ارومیه و استان آذربایجان غربی به‌عنوان رنگین کمان اقوام و ادیان و مذاهب در کشور مطرح هستند.

معتمدیان با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین اصولی که ادیان دنبال می‌کنند، زندگی مسالمت آمیز و صلح بین پیروان ادیان الهی است، ادامه داد: با افتخار اعلام می‌کنیم میزبان مردمانی هستیم با اقوام ادیان و مذاهب مختلف با صلح در کنار هم زندگی می‌کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: خدماتی که نظام برای مردم انجام می‌دهد، بدون توجه به قومیت و دین و مذهب است لذا به رسمیت شمردن ادیان از ویژگی‌های مهم قانون اساسی ایران بوده و خدمات ویژه به پیروان ادیان داده می‌شود.

وجود مدارس دینی، آموزشی و کلیساها از نشانه توجه ایران به ادیان است

به گفته وی، وجود مدارس دینی، آموزشی و کلیساها و وجود نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی از جمله نشانه‌های توجه ایران اسلامی به ادیان است.

معتمدیان اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در اوقات مختلف از خدمات آشوریان و مسیحیان برخوردار بوده و اخیراً هم شاهد بازگشت پیکر یک شهید آشوری دوران دفاع مقدس پس از سال‌ها به کشور بودیم.

وی با اشاره به وجود کلیساهای زیاد در منطقه و آذربایجان غربی یادآور شد: در زمان جنایت‌های داعش علیه آشوریان در عراق و سوریه هم ایرانیان بویژه سردار سلیمانی برای نجات آنان تلاش زیادی داشتند.

معتمدیان همچنین از همراهی آشوریان برای خدمت رسانی به زائران اربعین طی سال گذشته در مراسم پیاده روی اربعین در مرز تمرچین قدردانی کرد.