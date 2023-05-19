۵ درصد اعتبار دانشگاه ها در زمینه فرهنگی هزینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی ظهر جمعه در همایش شورای مرکزی کانون دانشگاهیان آذربایجان غربی با اشاره به مفاد لایحه بودجه سال جاری افزود: در لایحه بودجه نیز آمده است که پنج درصد اعتبار دانشگاه‌ها باید در زمینه فرهنگی هزینه شود و همه اساتید نیز باید در حوزه فرهنگی فعال باشند و فرقی نمی‌کند که استاد فیزیک یا منطق باشد.

وی اظهار کرد: فعال بودن همه اساتید در زمینه فرهنگی با توجه به نقش مهم آنها در اعتلای اندیشه جامعه می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: وجود دانشجویان خارجی و جذب یک‌هزار و ۷۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه ارومیه نشان از توجه ویژه به موقعیت جغرافیایی و برتری تفکر علمی در این دانشگاه است.

حسینی اظهار کرد در دانشگاه ارومیه جایگاه علمی بالایی در کشور و منطقه دارد و تحصیل ۱۴ هزار دانشجو در این دانشگاه نشان از ظرفیت مناسب در دانشگاه سراسری ارومیه است.

وی با تاکید بر محوریت مهارت آموزی در دانشگاه ارومیه اضافه کرد: مهارت آموزی بحث مهمی است که دانشگاه‌ها می‌توانند در این زمینه برای جامعه بسیار تأثیر گذار باشند.

وی اظهار کرد: ظرفیت دانشگاه بیش از دانشجویان جذب شده از خارج است و اگر تاکید دانشگاه بر روی فرهنگ و مصالح معنوی باشد، مسلماً دانشجویان خارجی جذب شده می‌توانند عناصر خوبی برای صادرات فرهنگ از ایران اسلامی باشند.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر بهره گیری از ترجمه ظرفیت معکوس ادامه داد: این دانشجویان پس از اتمام دوره آکادمیک خود در دانشگاه ارومیه می‌توانند مترجمان فرهنگی مناسبی در کشور خودشان باشند.

حسینی گفت: دانشجویی که در ایران درس می‌خواند مسلماً مفاهیم و معنویات ایران اسلامی را در کشور خود می‌تواند با مفهوم بهتر و به زبان مادری خود ترجمه کند.