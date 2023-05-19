به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکوهی در سخنرانی نماز جمعه گرگان اظهارکرد: با اجرای چهار عملیات ثامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس ورق جنگ به نفع ایران اسلامی برگشت و فضای عدم فتحی که در دوران بنی صدر ایجاد شده بود به کلی از بین رفت.

فرمانده سپاه نینوا گلستان افزود: عملیات بیت المقدس یکی از راهبردی ترین عملیات های انجام شده در دوران دفاع مقدس بود که منجر به فتح خرمشهر شد و هیمنه رژیم بعث عراق را از بین برد.

وی بیان کرد: دشمن بعثی به قدری از گرفتن خرمشهر مغرور بود که روی در و دیوار شهر نوشته بود آمده ایم که بمانیم، اما اراده خداوند متعال بر این بود که این شهر به آغوش ایران اسلامی بازگردد تا ما در فتح خرمشهر نزدیک به ۱۲ هزار بعثی را به اسارت خود درآوریم.

ملک شاهکوهی اضافه کرد: از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی خطاب به جوانان فرمودند خرمشهر ها در پیش است لازم است باور داشته باشیم فتح الفتوح خرمشهر با تقوا امکان پذیر شد.

فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت: ۴۰ سال پیش، مدتی بعد از فتح خرمشهر، اسرائیل با تمام قوای خود به جنوب لبنان حمله کرد اما امروز این رژیم به قدری مستاصل و درمانده است که سامانه دفاعیش توان مقابله با موشک های جبهه مقاومت را ندارد.

وی با بیان اینکه فتح الفتوح خرمشهر با تقوا امکان پذیر شد، افزود: عملیات بیت المقدس از راهبردی ترین عملیات های دوران دفاع مقدس بود.