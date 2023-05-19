موفقیت دولت سیزدهم نیازمند انتخاب مدیران توانمند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود غفوری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خرمدشت با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) اظهار کرد: اهل بیت (ع) ستون و پایه اسلام محسوب می‌شوند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های این هفته نماز جمعه خرمدشت با اشاره به فرارسیدن روز ملی جمعیت افزود: بحران جمعیت یکی از مسائلی است که کشورمان با آن در آینده‌ای نه چندان دور روبرو خواهد شد.

امام جمعه موقت خرمدشت ادامه داد: در صورت ادامه روند فعلی تولد و همچنین مرگ و میر کشور تا ۳۰ سال آینده با بحران پیری جمعیت و کاهش جمعیت فعال و پویای خود روبرو می‌شود و نیاز است همه برای عبور از این بحران تلاش کنیم.

وی با اشاره به فرارسیدن دهه کرامت بیان کرد: زنان و دختران در جامعه اسلامی نقشی بی بدیل دارند و دشمن با درک این جایگاه به دنبال تضعیف آن است.

حجت‌الاسلام غفوری با اشاره به سالروز فتح خرمشهر و پیروزی عملیات بیت المقدس عنوان کرد: این پیروزی از هر جهت چه از بعد دینی و چه از بعد نظامی به یک الگو برای دنیا تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه امروز نیز باید خرمشهرهای جدیدی را فتح کنیم، تصریح کرد: مقام معظم رهبری با بینش بالای خود از چالش‌های بزرگ‌تری سخن گفته و بیان کردند خرمشهرها در پیش است و این نشان از تلاش دشمن در مقابل دشمن است.

امام جمعه موقت خرمدشت ادامه داد: دولت سیزدهم نیز خرمشهرهای زیادی را در پیش روی خود دارد و باید برای فتح این موانع‌های پیش رو گام‌های بلندی بردارد.

وی در پایان یادآور شد: فتح خرمشهرهای پیش رو در دولت سیزدهم نیازمند انتخاب فرماندهانی قوی و مدیرانی توانمند است و امیدواریم دولت این روند را طی کند.