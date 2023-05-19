تصادف مرگبار در محور کامیاران به کرمانشاه

محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق گزارشات اولیه برخورد سه دستگاه خودرو پژو پارس، پراید و نیسان در محور کامیاران به کرمانشاه ابتدای جاده روستای محمودآباد به مرکز عملیات جمعیت هلال احمراعلام شد.

وی افزود: نجاتگران پایگاه شهید مهدی نوروزی کرمانشاه سریعاً به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در این حادثه ۲ نفر توسط آمبولانس هلال احمر و چهار نفر توسط عوامل فوریت‌های پزشکی به مراکز درمانی انتقال یافتند که طبق گزارشات اولیه تاکنون سه نفر از آنها فوت کرده‌اند.