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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۲:۵۹

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه خبر داد؛

تصادف مرگبار در محور کامیاران به کرمانشاه

تصادف مرگبار در محور کامیاران به کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از تصادف زنجیره ای در محور کامیاران به کرمانشاه با چهار کشته و ۲ مصدوم خبر داد.

محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق گزارشات اولیه برخورد سه دستگاه خودرو پژو پارس، پراید و نیسان در محور کامیاران به کرمانشاه ابتدای جاده روستای محمودآباد به مرکز عملیات جمعیت هلال احمراعلام شد.

وی افزود: نجاتگران پایگاه شهید مهدی نوروزی کرمانشاه سریعاً به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در این حادثه ۲ نفر توسط آمبولانس هلال احمر و چهار نفر توسط عوامل فوریت‌های پزشکی به مراکز درمانی انتقال یافتند که طبق گزارشات اولیه تاکنون سه نفر از آنها فوت کرده‌اند.

کد مطلب 5783876

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