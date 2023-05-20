به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، زمان برگزاری شصت‌ و هفتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان یاسوج- دنا که با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای سینمایی، تثبیت جایگاه فیلم کوتاه به عنوان یکی از مقوله‌های مهم فرهنگی با رویکرد ایجاد تنوع و تکثر در انواع فیلم کوتاه از طریق تاکید بر ژانرهای سینمایی برگزار می‌شود، مشخص شد که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ۱۰ تا ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ به مدت ۴ روز استان کهگیلویه و بویراحمد میزبان فیلم‌سازان و عکاسان جوان خواهد بود.

این دوره از جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان که قرار بود در بازه زمانی ۲ الی ۵ اسفند ۱۴۰۱ در شهر یاسوج برگزار شود، اما به دلیل تعویق در برگزاری دو جشنواره منطقه‌ای یزد و بوشهر، به تیر ۱۴۰۲ موکول شد.

در شصت‌ و هفتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان یاسوج–دنا، توجه به سینمای بومی و فیلم‌های ژنریک در اولویت انتخاب و داوری خواهند بود.

هنرمندان ۱۰ استان (فارس، خوزستان، خراسان شمالی، کرمانشاه، آذربایجان غربی، ایلام، لرستان، مرکزی، همدان و کهگیلویه و بویراحمد) مهمانان شصت‌ و هفتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان یاسوج–دنا هستند که در ۲ بخش فیلم کوتاه و عکس به رقابت می‌پردازند.

شصت‌ و هفتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان یاسوج–دنا ۱۰ تا ۱۳ تیر ۱۴۰۲ به میزبانی انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر یاسوج و به دبیری امین درخشان برگزار می‌شود.

شصت‌ و پنجمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان یزد-ایساتیس و شصت‌ و ششمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان بوشهر-خلیج فارس، به ترتیب در بهمن ۱۴۰۱ و اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار شد.