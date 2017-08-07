کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از معرفی داوران بخش فیلمنامه پنجاهوهفتمین جشنواره منطقهای سینمای جوان کرمانشاه «شبدیز» خبر داد.
وی افزود: ابراهیم ایرجزاد، مرتضیعلی عباسمیرزایی و حسین نمازی به عنوان اعضای هیئت انتخاب و داوری بخش فیلمنامه پنجاه و هفتمین جشنواره منطقهای سینمای جوان کرمانشاه «شبدیز» معرفی شدند.
مدیراجرائی پنجاه وهفتمین جشنواره منطقهای انجمن سینمای جوان اشاره ای به فعالیت های داوران داشت و گفت: ابراهیم ایرجزاد فارغالتحصیل کارگردانی سینما از دانشگاه سوره اصفهان و از دانشآموختگان سینمای جوانان مشهد بوده که به مدت ده سال است که در «انجمن فیلم کوتاه خانه سینما» و پس از آن «آکادمی داوران» انجمن فیلم کوتاه خانه سینما عضویت دارد.
وی افزود: فیلم سینمایی «تابستان داغ» که در بخش مسابقه سیوپنجمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت اولین فیلم سینمایی ایرجزاد محسوب میشود. این فیلم با نامزدی در ۱۳ رشته، رکورددار نامزدی «جشنواره فجر» شد و در نهایت دو سیمرغ در رشتههای فیلمبرداری و تدوین را از آن خود کرد.
رضایی در خصوص مرتضی علی عباس میرزایی نیز گفت: وی فارغالتحصیل کاگردانی سینما از دانشگاه سوره و از دانشآموختگان انجمن سینمای جوانان در رشته کارگردانی بوده و ساخت ۱۹ فیلم کوتاه داستانی و ۷ کوتاه مستند از جمله فعالیتهای وی در زمینه فیلم کوتاه است که در جشنوارههای متعدد داخلی و خارجی حضور داشتهاند و جوایزی را نیز از آن خود کردهاند.
وی افزود: «انزوا» اولین فیلم بلند سینمایی عباسمیرزایی تا کنون محسوب میشود که اخیرا در سینماهای کشور به نمایش درآمده است. عضو هیئت انتخاب و داوری فیلم کوتاه جشن خانه سینما، دبیر کمیته تصویری جشنواره بینالمللی فیلم، داور آکادمی فیلم کوتاه جشن خانه سینما، عضو هیئت انتخاب و داوری فیلم کوتاه جشن خانه سینما از دیگر فعالیتهایی هستند که در کارنامه این داور بخش فیلمنامه پنجاهوهفتمین جشنواره منطقهای سینمای جوان به چشم میخورند.
مدیراجرائی پنجاه وهفتمین جشنواره منطقهای انجمن سینمای جوان در خصوص دیگر داور این جشنواره یعنی حسین نمازی نیز گفت: وی فارغالتحصیل کارگردانی سینما همچنین از دانشآموختگان انجمن سینمای جوانان ایران در رشته فیلمنامهنویسی و کارگردانی سینما بوده است.
وی ادامه داد: نویسندگی و کارگردانی چندین فیلم کوتاه همچنین نویسندگی و کارگردانی فیلم سینمایی «آپاندیس» که به تازگی در سینماها اکران شده است از جمله فعالیتهای نمازی تا کنون بوده است.
رضایی خاطرنشان کرد: پنجاه و هفتمین جشنواره منطقهای سینمای جوان «شبدیز» ۲۵ تا ۲۷ شهریور ماه سال جاری با حضور استانهای کرمانشاه، البرز، قزوین، گیلان، زنجان، همدان، کردستان، ایلام، اردبیل، آذربایجانغربی و آذربایجانشرقی در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
