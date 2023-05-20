آغاز به کار ۷ شهر دخت در شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران در حاشیه آئین افتتاح یک شهر دخت و سالن کنفرانس در بوستان بانوان منطقه ۱۹ و دو شهر دخت در مناطق ۶ و ۲۰ که در پنجاه و پنجمین پویش امید و افتخار اتفاق افتاد، با حضور در جمع خبرنگاران گفت: قبل از این تنها یک مجموعه شهر دخت در منطقه ۶ داشتیم و امروز نیز در مناطق ۱۹ و ۲۰ مجموعه شهر دخت را افتتاح می‌کنیم و در منطقه ۶ نیز شهر دخت ۲ به بهره برداری می‌رسد؛ به جز این موارد در منطقه ۸ مجموعه‌ای بود که کاربری خیریه داشت و درباره آن تغییر کاربری انجام دادیم و به شهر دخت تبدیل کردیم. علاوه بر این، یک شهر دخت در منطقه ۲ به لحاظ پیمانکار و کارکرد قابلیت افتتاح داشت، اما به دلیل مشکلات ایمنی امروز افتتاح نمی‌شود.

وی با بیان اینکه از امروز ۷ شهر دخت در شهر تهران برای دختران مشغول به کار است، افزود: امید این است که طبق برنامه، زیرساخت شهر دخت را در سال‌های آتی بر عهده مناطق بگذاریم.

اردبیلی با بیان اینکه زیرساختی به نام شهربانو در ۲۲ منطقه شهر داشتیم که الزامات و اقتضائات فراغتی و تفریحی برای خانم‌ها در آنجا مهیا بود، ادامه داد: اما با نیازسنجی انجام شده به این نتیجه رسیدیم که فعالیت‌هایی وجود دارد که دختران تمایل دارند درگیر آن شوند که شامل فعالیت‌های اجتماعی، استارت‌آپی و کنشگری می‌شد. در واقع شهر دخت فضاهای ویژه این فعالیت‌ها و پاتوق کنش‌های دخترانه است و فعالیت‌های نوآورانه شهری را پیگیری می‌کند.