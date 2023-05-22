نرخ باروری در اردبیل ۱.۷ است/نرخ باروری پایین تر از میانگین کشوری

وحید خلوصی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نرخ باروری در کشور ۱.۶۷ صدم است که در نقطه مقابل نرخ جایگزینی نیز ۲.۱ هم اعلام شده است.

وی تصریح کرد: این آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر به ازای هر خانواده ایرانی بین یک تا ۲ فرزند وجود دارد در حالی که این نرخ باید به تناسب شرایط جامعه افزایش پیدا کند.

مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل کمترین نرخ باروری را مربوط به سرعین اعلام کرد و گفت: نرخ باروری در سرعین کمتر از پنج دهم درصد است.

خلوصی افزود: بیشترین نرخ باروری در اصلاندوز است که ۲.۱ دهم محسوب می‌شود.

وی به ثبت وقایع حیاتی نیز اشاره کرد و ادامه داد: استان اردبیل در ثبت وقایع حیاتی به ویژه ثبت ازدواج رتبه سوم کشور را به دست آورده است.

خلوصی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در ثبت طلاق رتبه دوازدهم و در ثبت فوت نیز رتبه ۲۲ کشوری متعلق به استان اردبیل است.

وی ضرورت اقدام به موقع خانواده‌ها را در ثبت وقایع حیاتی به ویژه فوت و طلاق یادآور شد و اضافه کرد: با همکاری فرمانداری‌ها و مساعدت دستگاه‌های مختلف تلاش ما بر این است تا ثبت وقایع حیاتی در کمتر از ۴۸ ساعت انجام شود تا ما بتوانیم شرایط مناسبی را در کشور در این حوزه‌ها شاهد باشیم.

خلوصی به روند کاهشی جمعیت و ابلاغ سیاست‌های جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: اصلی‌ترین عامل محرک در افزایش جمعیت و بالندگی‌ها در این حوزه توجه به بهبود معیشت مردم است که در این حوزه باید اقدامات مؤثری را انجام داد.

مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل افزود: بسیاری از خانواده‌ها تمایلی به زاد و ولد و فرزندآوری ندارند و شرایط سخت اقتصادی نیز بر این موضوع دامن زده اما امیدواریم با مشوق‌هایی که در قانون در نظر گرفته شده و عملیاتی شدن آن زمینه و بستر افزایش جمعیت را در مناطق مختلف استان اردبیل شاهد باشیم.