به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای هفته سی و سوم و ماقبل پایانی لیگ پرتغال شب گذشته تیم پورتو میهمان فامالیکائو بود که این بازی با نتیجه پرگل ۴ بر ۲ به سود پورتو تمام شد.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو که تا دقیقه ۹۰ در ترکیب حضور داشت، چهره اول این مسابقه بود و با به ثمر رساندن چهار گل و ثبت "پوکر" به تنهایی نتیجه مسابقه را رقم زد.

طارمی ابتدا در نیمه نخست دو گل به ثمر رساند و تیمش را پیش انداخت. در دقیقه ۷ و با ضربه پنالتی، اولین گل طارمی ثبت شد. البته پیش از این دروازه بان حریف پنالتی مهاجم ایران را مهار کرد ولی داور رأی به تکرار آن داد.

دومین گل در دقیقه ۱۰ هم توسط طارمی به ثمر رسید آن‌هم در شرایطی که مهاجم پورتو با پاس اوتاویو با دروازه بان حریف تک به تک شد و با عبور از او، توپ را به تور رساند.

پورتو کار راحتی نداشت چرا که فامالیکائو با هر دو گل را در نیمه اول جبران کرد و کار را به تساوی کشاند.

در نیمه دوم آتش بازی طارمی و پورتو ادامه داشت و مهاجم ۳۰ ساله ایران در دقایق ۶۷ و ۷۵ بازهم از نقطه پنالتی گلزنی کرد و عامل پیروزی تیمش شد.

طارمی البته با این پوکر، در لیگ پرتغال ۲۱ گله شد و بالاتر از راموس بازیکن بنفیکا با ۱٨ گل قرار گرفت تا شانس اول کسب عنوان آقای گلی باشد.

پورتو در حال حاضر با ٨۲ امتیاز و یک بازی بیشتر نسبت به بنفیکای ٨۳ امتیازی در رده دوم است. بنفیکا در صورت برد در بازی حساس امروزش برابر اسپورتینگ قهرمان می‌شود.

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