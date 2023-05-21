فعالان اقتصادی با گزارش اموال مازاد دولت پاداش بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوروزی صبح یکشنبه در نشست با مدیران و فعالان اقتصادی استان گیلان با بیان اینکه روایت درست از اوضاع اقتصادی در پیشرفت این حوزه اثرگذاری بالایی دارد، اظهار کرد: روایت درست از انتظارات نابجا در حوزه اقتصادی جلوگیری می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان با اشاره به اینکه تسهیل گری از باب ارائه تسهیلات کم بازده از جمله اقدامات این مجموعه است، افزود: پرداخت تسهیلات یارانه‌ای به ۶۴۰ طرح به مبلغ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان که ۹۵ درصد از اعتبار تخصیصی استان است که کمترین انحراف در خصوص رشد تولید در این طرح‌ها وجود دارد.

وی تصریح کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان برای اولین بار در کشور، سامانه الکترونیک شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار در استان را راه اندازی کرده و فعالان حوزه اقتصادی می‌توانند قوانین مخل را به سایت مربوطه انتقال دهند.

نوروزی با بیان اینکه از مردادماه سال گذشته تا کنون ۶۰۰ مجوز کسب و کار برای حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ متقاضی صادر شده است عنوان کرد: ۳۶ درصد درخواست‌ها تاکنون رد شده است و آمارها نشان می‌دهد هنوز اول راه هستیم و از وضعیت مطلوب فاصله داریم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان بیان کرد: ۳۱۹ عرصه مستعد سرمایه گذاری در استان گیلان شناسایی شده و برای ۱۸۸ عرصه مجوز بی نام صادر شده است.

وی افزود: مقرر شد تمامی املاک مازاد و پروژه‌های نیمه تمام استان گیلان شناسایی و به شکل اجاره، معاوضه، تهاتر و اوراق بهادارسازی و در آخر فروش به فعالان اقتصادی واگذار شود.

نوروزی گفت: برای دو سال آینده چنان فضای بسیط برای مولد سازی دارایی‌های دولت داریم که فعالان اقتصادی در زمینه شناسایی اموال مازاد دولت به ما گزارش دهند و سوت زنی کنند و پاداش بگیرند و این حق برای آنها محفوظ است که در احیا و فعال کردن آن اموال مشارکت داشته باشند.