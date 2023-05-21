اختلافات‌ منابع آبی، محور مذکرات عراق با ترکیه، ایران و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق بر اهمیت دستیابی به تفاهمات حقیقی با ایران، ترکیه و سوریه درباره پرونده آب تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، وی در کنفرانس تغییرات اقلیمی و امنیت در پارلمان عراق تاکید کرد که اطلاع رسانی درباره چالش واقعی کمبود آب باید مورد اهتمام سیاسی گسترده قرار گیرد تا ملت از اهتمام همه نهادهای عراق به پرونده آب مطلع باشند.

وی افزود که باید به تفاهمات حقیقی با سه کشور همجوار ایران، ترکیه و سوریه برای استفاده همه از آب دست یابیم.

الاعرجی گفت که دولت به همه وزرا و مقامات در عراق که با مقامات سه کشور دیدار می‌کنند، بر لزوم اهتمام اساسی به پرونده آب تاکید کرده است.

مشاور امنیت ملی عراق بیان کرد که ما با خطر حقیقی در پرونده آب مواجهیم و عراق بسیار به این پرونده اهتمام دارد.

وی تصریح کرد که ما به تلاش جمعی برای ایجاد استراتژی یکپارچه برای مقابله با خطر کم آبی نیاز داریم که یک وظیفه ملی است.