برخورد قاطع سازمان تعزیرات با گران فروشی خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اصانلو در نشست ابلاغ دستورالعمل تحقق راهبرد سال در سازمان تعزیرات حکومتی، با بیان اینکه قیمتگذاری شورای رقابت مبنای رسیدگی به تخلفات فروش خودروهای مونتاژی است، گفت: شورای رقابت اخیراً قیمت خودروهای مونتاژی را ابلاغ کرده و بر این اساس از این پس ملاک عمل رؤسای شعب تعزیرات حکومتی مصوبات این شورا است.
به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، چنانچه خودروسازی در فروش از این ضوابط تبعیت نکند و خودرو را با قیمت بالاتری به فروش برساند، با گزارش شاکی خصوصی و یا سازمان حمایت با گران فروشی آن برخورد میشود.
اصانلو در خصوص نقش این سازمان در تحقق راهبرد مهار تورم و رشد تولید، گفت: یکی از زمینههایی که تعزیرات حکومتی میتواند به رشد تولید کمک کند این است که برای بررسی عفو و تقسیط شرکتها و مراکز عمده که تخلفشان محرز است، شرط افزایش تولید و عرضه به قیمت مصوب گذاشته شود و اینگونه مردم بیشتر از جرایم تعزیرات حکومتی منتفع میشوند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تعزیرات حکومتی شاید تأثیر مستقیمی در مهار تورم که تمرکز آن بر تنظیم سیاستهای پولی و مالی است؛ نداشته باشد اما در بهبود رسیدگیها و اجرای احکام پروندههای عدم ایفای تعهد ارزی و همچنین پروندههای قاچاق در تحقق شعار سال میتواند اثرگذار باشد.
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