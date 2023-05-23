ضرورت همکاری علمی و فرهنگی بین ایران و ونزوئلا

به گزارش خبرگزارش مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی با ارنستو ویگاس پولژاک وزیر فرهنگ ونزوئلا و هیئت همراه، روز یکشنبه (۳۰ اردیبهشت‌ماه) در محل دبیرخانه شورا دیدار و گفت‌وگو کرد.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در دیدار با وزیر فرهنگ ونزوئلا این کشور را دوست و برادر خطاب کرد و گفت: مشترکات زیادی بین ایران و ونزوئلا وجود دارد که از جمله آن می‌توان به ذخایر نفتی و استعمارزدایی اشاره کرد چراکه ونزوئلا در دوره‌ ای گرفتار امپراطوری فرانسه بود در زمانی هم ایران گرفتار استعمار انگلیس بود.

وی با بیان اینکه پیوند سیاسی خوبی بین دو کشور برقرار است ادامه داد: این پیوند آنقدر قوی است که اکثر مردم ایران آقای چاوز را می شناسند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر همکاری فرهنگی بین ایران و ونزوئلا اضافه کرد: سرعت ارتباط اقتصادی بین دو کشور از ارتباط فرهنگی بیشتر بوده است.

وی همچنین ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران به‌عنوان نهادی سیاست‌گذار مأموریت‌های مختلفی را برای وزارت خانه‌های فرهنگ و ارشاد، علوم، آموزش و پرورش و بهداشت محول می‌کند.

خسروپناه با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری در علم و فناوری را برعهده دارد، اعلام کرد: در ایران سند نقشه جامع علمی کشور ازسوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته شده که بر این اساس سیاست‌گذاری علم و فناوری در کشور دنبال می‌شود و همه وزارتخانه‌ها تابع این سند هستند.

وی افزود: سند مهندسی فرهنگی را نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده است که فعالیت‌های فرهنگی کشور براساس این سند انجام می‌شود. سند امنیت غذایی نیز به‌تازگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده که برای شرایط امروز ضروری است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ذیل اسناد کلان اسناد جزئی‌تر نظیر سند هوش مصنوعی، سند هوا و فضا و سند سلول‌های بنیادی تدوین شده که برخی تمام شده و برخی در حال تدوین است.

خسروپناه بیان کرد: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همه دستگاه‌ها و قوای سه گانه مشروعیت دارد و لازم‌الاجراست و رؤسای هر سه قوه در جلسات این شورا حضور دارند.

وی با اشاره به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: علاوه بر رؤسای سه قوه، اعضای حقوقی دیگر نظیر وزرای علوم و فرهنگ، شخصیت‌های برتر علمی و فرهنگی در شورا حضور دارند، همچنین رئیس شورا، شخص رئیس جمهور است از طرفی حکم اعضای حقیقی و حقوقی شورا را مقام معظم رهبری صادر می کنند.

خسروپناه گفت: ایران یک مهد حکمت و فلسفه است، بزرگانی مانند فارابی، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، ملاصدرا و علامه طباطبایی داشته است اگر کشورهای دیگر بخواهند علم و فناوری ایران را بشناسند تنها از طریق فلسفه می‌توانند بشناسند.

وی همچنین به وزیر فرهنگی ونزوئلا پیشنهاد داد که به شهرهای اصفهان، تبریز، شیراز و خوزستان که ۸ سال درگیر جنگ جهانی سوم بود، سفر کند.

ضرورت ایجاد شورایی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ونزوئلا

وزیر فرهنگ ونزوئلا در این دیدار نیز گفت: در ونزوئلا چنین شورایی نداریم ولی نیاز است که شورایی مشابه آن ایجاد کنیم.

وی ریاست رئیس جمهور در شورای عالی انقلاب فرهنگی را نشانه آگاهی ساختار جمهوری اسلامی دانست و ادامه داد: از سفیرمان می‌خواهم اطلاعات کاملی در اختیارمان قرار دهد تا از این روند الگوبرداری کنیم.

وزیر فرهنگ ونزوئلا با اشاره به نگارش سند هوش مصنوعی در کشورمان تأکید کرد: نیاز است همکاری‌های مشترک علمی و فرهنگی داشته باشیم.

وی عنوان کرد: در معادلات سیاسی اکنون و آینده نمی‌شود نام ایران را حذف کرد. نقش ایران در عرصه سیاست خارجی ستودنی است چراکه تحریم‌ها و محدودیت‌ها به ابزاری برای رشد و شکوفایی تبدیل شده است.

وزیر فرهنگ ونزوئلا از ترجمه کتاب زندگی نامه حاج قاسم سلیمانی در این کشور خبر داد و گفت: این کتاب در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ونزوئلا رونمایی می‌شود.

وی همچنین خواستار برگزاری دوره آموزش زبان فارسی شد و بر همکاری در زمینه فناوری‌های فرهنگی تأکید کرد.

وزیر فرهنگ ونزوئلا در پایان بیان کرد: باید با هم دنیای چند قطبی را ایجاد کنیم چراکه تنها ضامن حیات، همین چند قطبی بودن است و تک قطبی بودن محکوم به شکست است. باید تفاوت‌ها را بپذیریم و با یکدیگر همکاری داشته باشیم.