به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارشنبه در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان بسیجی، با اشاره به حوادث تاریخی 13 آبان به ویژه سخنرانی امام خمینی (ره) علیه قانون مصونیت قضایی اتباع امریکا، و تبعید ایشان در سال 43 و همچنین حادثه تلخ کشتار دانش آموزان در تهران به دست مزدوران امریکا در سال 57 افزودند: اگرچه ایادی امریکا در این دو واقعه به ملت ایران ضربه زدند، اما جوانان پرشور و انقلابی کشور در سیزده آبان 58 با تسخیر سفارت امریکا که مرکز جاسوسی بود، جواب محکم و سختی به دولت زورگوی امریکا دادند.

رهبر انقلاب اسلامی سرنوشت ملت ها را همواره منوط به تصمیم تاریخی آنها برای سلطه پذیری و سکوت در برابر زورگویی، و یا مقابله با سلطه گران و ایستادگی در مقابل آنها دانستند و خاطرنشان کردند: ملت ایران در این تصمیم گیری سرنوشت ساز، راه دوم را انتخاب کرد و پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) سیلی محکم ملت ایران به سال ها زورگویی، تحقیر و سلطه طلبی آمریکا بود.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به استمرار مبارزه با نظام سلطه افزودند: قدرتهای استکباری و سلطه گران به راحتی تسلیم نمی شوند، اما در مقابل اراده یک ملت و عزم او برای ادامه مسیر استقلال و عزت، کاری از پیش نخواهند برد.

ایشان با یادآوری هزینه هایی که ملت ایران برای استقلال و عزت خود متحمل شده است، از جمله هشت سال دفاع مقدس، تأکید کردند: امروز ملت ایران و جوان ایرانی الهام بخش دنیای اسلام و بسیاری از کشورهای دنیاست و جایگاه و شأن ایران اسلامی در جهان قابل مقایسه با گذشته نیست.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم تقویت اراده، توانایی های فکری، روحی و معرفت دینی، و ادامه مسیرنوآوری علمی خاطر نشان کردند: هسته های علم و معرفت و سیاست در دانشگاه ها و مدارس که با عناوین مختلفی همچون انجمن اسلامی، جامعه اسلامی ، جنبش عدالتخواهی و بسیج دانشجویی به فعالیت می پردازند و همچنین مجموعه های جوان دیگری که در این مسیر حرکت می کنند، برگ زرینی از تلاش ملت ایران هستند که باید تقویت شوند.

حضرت آیت الله خامنه ای این حرکت و تلاش خستگی ناپذیر را بسیج واقعی ملت دانستند و با اشاره به نام مقدس بسیج افزودند: بسیج، تلاش و حرکت همراه با مسئولیت پذیری در مسیر استقلال و آبادانی کشور است و بسیج عمومی یک ملت به معنای آمادگی و هوشیاری دائم آحاد مردم، به ویژه جوانان و همچنین مسئولان در این راه پرافتخار است که نتیجه آن، آسیب ناپذیری کشور و ملت خواهد بود.

ایشان با اشاره به پیشرفت ملت ایران در عرصه های گوناگون و همچنین رشد آگاهی و انگیزه های انقلابی و اسلامی در جوانان، موفقیت های علمی در زمینه هسته ای را یکی از نمونه های پیشرفت کشور برشمردند و افزودند: علت اصلی مخالفت قدرتهای استکباری و در رأس آنها امریکا با این موضوع، مخالفت آنها با پیشرفت و قدرت علمی ملت ایران است، زیرا قدرت علمی موجب افزایش اعتماد به نفس و تقویت اراده یک ملت می شود و در چنین شرایطی، دیگر نمی توان آن ملت را تحت سلطه درآورد.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به اظهارات مقامات کاخ سفید و تبلیغات و جنجال رسانه های امریکایی درخصوص نقش ایران در کشتار نظامیان امریکایی در عراق، آن را دروغ محض خواندند و خاطرنشان کردند: سیاست های ابلهانه امریکا در عراق موجب کشته شدن نظامیان این کشور شده و دولت امریکا به دلیل این سیاست های غلط، در معرض نقد مردم خود نیز قرار گرفته است، ولی چون پاسخی ندارد به دروغ، ایران را متهم می کند.

حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند: امروز عامل اصلی ناامنی در منطقه خاورمیانه، آمریکاست و دخالت های آمریکا در عراق، لبنان و فلسطین موجب بی ثباتی شده است.

ایشان افزودند: ملت ها متوجه این امر شده اند و به همین دلیل است که هریک از دولتمردان امریکایی به هرکشوری که سفر می کند، با اعتراض های گسترده مردمی مواجه می شود و این یعنی انزوا و فروریختن هیمنه و ابهت ابرقدرتی.

رهبر انقلاب اسلامی در پایان خاطرنشان کردند: جسارت، جرأت و آگاهی ملت ها نتیجه قیام و ایستادگی ملت ایران به ویژه جوانان است که از دشمن نمی هراسند و بر حرف حق پافشاری می کنند و خداوند نیز رحمت و برکات خود را نازل می کند.