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۳ خرداد ۱۴۰۲، ۷:۲۱

لیگ برتر بسکتبال؛

یک‌ گام تا جام بسکتبال / گرگانی‌ها پنج شنبه به مصاف کاله می روند

یک‌ گام تا جام بسکتبال / گرگانی‌ها پنج شنبه به مصاف کاله می روند

گرگان- شهرداری گرگان در بازی دوم سری فینال مسابقات سوپرلیگ بسکتبال کشور مهمان کاله آمل است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال شهرداری گرگان در بازی دوم سری فینال مسابقات سوپرلیگ بسکتبال کشور فردا (پنجشنبه) مهمان کاله آمل است.

تیم بسکتبال شهرداری گرگان در بازی نخست فینال لیگ برتر توانست با نتیجه ۷۳ بر ۵۸ تیم کاله آمل را شکست دهد.

دیدارهای این مرحله دو برد از سه بازی است و هر تیم که به دومین برد برسد عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر بسکتبال را تصاحب خواهد کرد.

بازیکنان شهرداری گرگان در رقایت‌های سوپر لیگ غرب آسیا هم به فینال رقابت‌ها صعود کردند اما در مجموع مغلوب الریاضی لبنان شدند و از دست یابی به عنوان قهرمانی بازماندند.

به گفته برخی منابع ۴۸ میلیارد تومان برای تیم داری شهرداری گرگان در این فصل از رقابت‌ها هزینه شده است.

کد مطلب 5788849

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