ترویج فرهنگ نهال کاری در در اولویت منابع طبیعی است

عبدالله فکری در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه درختکاری یک فرهنگ حیات بخش در جامعه به شمار می‌رود، اظهار کرد: ترویج فرهنگ نهال کاری در در اولویت منابع طبیعی قرار دارد که باید به مطالبه عمومی تبدیل شود.

رئیس منابع طبیعی شفت با اشاره به اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد که سهم گیلان هر سال ۸ میلیون اصله است، افزود: جهت محقق شدن تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهور منابع طبیعی شهرستان در این خصوص تمام تلاش خود را به کار بسته است.

فکری ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و بنا به دستور مدیر کل منابع طبیعی گیلان کلیه نقاط جنگلی که پوشش ندارند و یا در اثر رانش زمین و حریق از بین رفته‌اند جنگل کاری صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به راه اندازی غرفه اداره منابع طبیعی در جشنواره گلابگیری گیلده گفت: هدف از ایجاد غرفه ترویج فرهنگ نهال کاری، شناسایی نقاط کاشت نهال در اراضی مستثنیات و ملی و جذب همیاران طبیعت بوده است.

فکری با تاکید بر اینکه نهال کاری فضای خالی سازمان‌ها، پادگان‌ها، سازمان‌های دولتی نیز مورد هدف این طرح است، تصریح کرد: این اداره آمادگی همکاری لازم با افرادی که قصد ایجاد نهالستان در سطح شهرستان را دارند اعلام می‌کند.

رئیس منابع طبیعی شفت با تاکید بر توجه ویژه مردم به امر درختکاری، اضافه کرد: همه ما در قبال حفظ و حراست از جنگل‌ها و منابع طبیعی مسئول بوده و باید در این راستا تلاش کنیم.