فرهنگ ایثار و مقاومت در خوزستان به کل جبهه مقاومت گسترش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد خادم سیدالشهدا صبح امروز پنجشنبه در یادواره ۸۵۶ شهید موشکی دزفول اظهار کرد: مردم خوزستان با مقاومت و ایستادگی در دوران دفاع مقدس دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کردند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دزفول گفت: مردم دزفول در دوران دفاع مقدس زیر بارانی از موشک‌ها ایستادگی کردند و این در حالی بود که فرزندان این دیار در خطوط مقدم در برابر دشمنان جانفشانی می‌کردند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا، پشتیبانی از جنگ و رزمندگان را از جمله ویژگی‌های برجسته دزفول در دوران دفاع مقدس دانست و افزود: مردم دزفول با ترک نکردن شهر و ایستادگی در زیر موشکباران‌ها باعث تقویت روحیه رزمندگان شدند.

وی با اشاره به نقش برجسته بانوان در دوران دفاع مقدس ادامه داد: بانوان ایثارگر علاوه بر اعزام جوانان و فرزندان خود به جبهه‌های جنگ در پشت جبهه در تقویت عقبه جبهه‌ها تمام توان خود را به میدان آوردند.

سردار خادم سیدالشهدا گفت: الگوگیری مردم نبل و الزهرا (س) در سوریه از مقاومت مردم دزفول در دوران دفاع مقدس موجب شد تا این ۲ شهر با وجود حملات شدید در برابر هجوم داعشی‌ها ایستادگی کردند.

وی افزود: فرهنگ ایثار و مقاومت مردم خوزستان به کل جبهه مقاومت گسترش یافت و این ایستادگی رمز پیروزی جبهه مقاومت در برابر دشمنان از سوریه و لبنان تا عراق و یمن است.

سردار خادم سیدالشهدا با بیان اینکه روحیه و تفکر مقاومت رمز پیروزی بر دشمنان است، اظهار کرد: نقش سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در خنثی کردن توطئه دشمن داعشی غیرقابل چشم‌پوشی است.

وی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی دارای شهرهای موشکی و پهپادی زیر زمینی است و امروز ایران اسلامی از چنان قدرت دفاعی برخوردار است که کشورهای مختلف درخواست خرید تسلیحات نظامی از ایران را دارند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا با تاکید بر اینکه هنوز وعده انتقام سخت از آمریکا سر جای خود باقی است، گفت: دشمنان ایران اسلامی از قدرت جمهوری اسلامی در هراس هستند.

وی با بیان اینکه چهارم خرداد درس مقاومت است، تاکید کرد: شهدا با ایستادگی خود به ما درس مقاومت دادند و تکلیف امروز ما این است که این مقاومت را ادامه دهیم.