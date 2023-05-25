جزئیات واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس هفته آینده اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایرنا، حسین قربانزاده روز پنجشنبه در جریان بازدید از یک پروژه نیمه تمام ورزشی زنجان برای مولدسازی در جمع خبرنگاران، گفت: واگذاری ۲ باشگاه پرطرفدار کشور قطعی است که البته در گرو وجود مشتری برای آنهاست.

این مسؤول با بیان اینکه فکر درستی از بهره‌وری دارایی‌ها در استان از جمله همین پروژه ورزشگاه ۱۵ هزار نفری انجام نگرفته که سالیان سال رها شده است، اضافه کرد: با دارایی‌های ثابت و غیر مولد داخل شهر زنجان می‌شد خیلی زودتر این ورزشگاه را تکمیل کرد.

این مسؤول ادامه داد: ورزشگاهی که در چند دوره ساخت مجدد و تجهیز شود نشان می‌دهد تدبیر درستی در خصوص تأمین منابع آن انجام نگرفته است.

قربان زاده افزود: اگر نگاه مسؤولان، تخصیص منابع از سازمان برنامه و بودجه باشد چنین چیزی امکان پذیر نیست.

این مسؤول ادامه داد: برای مولدسازی به سراغ دارایی‌های غیر مولد می‌رویم چون مردم حق دارند از مزایای مولدسازی ها بهره مند شوند و طبق برنامه‌ریزی‌ها امسال سال تحول پروژه‌های رها شده به سطح قابل قبولی از پیشرفت فیزیکی است.

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور ادامه داد: مولدسازی گام‌هایی دارد و باید با یک تدبیر دقیق انجام شود تا همه از مزایای آن بهره مند شوند.

وی اظهار داشت: در زمان حاضر یک هزار و ۲۵۰ دارایی مازاد در سطح کشور تصویب شده است که در مسیر مولدسازی سازی قرار دارد.