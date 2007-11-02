علی اکبر افدیده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مطالعات دربخش کشاورزی نشان می‌دهد که 80 درصد ضایعات در بخش کشاورزی در حدود 20 تا 25 درصد محصولات بروز می‌کند که با توجه به کاهش 50 درصدی ضایعات در این بخش تا پایان برنامه چهارم توسعه باید روی این محصولات متمرکز شویم.

وی اعلام کرد: برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها در رابطه با کاهش ضایعات در محصولاتی که با بیشترین ضایعات همراه هستند اعتباری بالغ بر 8 میلیارد تومان و برای مطالعات بر روی این محصولات نیز 11 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

تعریف ضایعات

مدیر امور کاهش ضایعات محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه درطرح جامع کاهش ضایعات، کاهش کمیت و کیفیت یک ماده غذایی ضایعات تعریف شده، افزود: براساس تعریف این طرح اگر محصولات کشاورزی پس ازبرداشت به هر دلیلی بدون استفاده و نامناسب برای بازار فروش باشند جزو ضایعات تلقی می‌شوند.

وی با اشاره به تعریف سازمان خوارو بارجهانی از ضایعات، بیان کرد: براساس تعریف فائو هر گونه تغییری درکیفیت که منجر به غیر قابل خوراکی ،عدم دسترسی و عدم ایمنی محصول برای مصرف انسان شود، ضایعات است.

علل بروز ضایعات درمحصولات کشاورزی

افدیده علت اولیه بروز ضایعات در محصولات کشاورزی را بیولوژیکی خواند و افزود: ضایعات می‌تواند به دلایل مختلفی نظیر میکروبیولوژیکی، شیمیایی، مکانیکی، فیزیکی و حتی روانی در بخش کشاورزی ظاهر شود این در حالیست که علل ثانویه نظیر ناکافی بودن مهارت‌های برداشت محصول و بسته بندی ، فقدان انباروامکانات حمل و نقل، کمبود تجهیزات خشک کنی محصول و سیستم‌های فرآوری، عدم تعریف استانداردهای قانونی و نبود مدیریت تولیددرایجاد ضایعات نقش موثری را ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به نقش موثر صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، عنوان کرد: در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته 70 تا 80 درصد تولیدات فرآوری می‌شود در حالیکه این رقم در کشور ما به زیر40 درصد می‌رسد لذا فرآوری مازاد تولیدات و استفاده کامل از ظرفیت صنایع تبدیلی در کشور امری الزام آور است.

17 درصد ضایعات درمحصولات کشاورزی

مدیر امور کاهش ضایعات محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: از 17 درصد متوسط کل ضایعات در بخش کشاورزی، کمتر از 15 درصد به محصولات زراعی و بیش از 20 درصد ضایعات به محصولات باغی اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه متوسط ضایعات بخش باغی بیشتر از بخش زراعی است، افزود: مطالعات نشان می‌دهد حجم تولید محصولات باغی کمتر از محصولات زراعی است در حالیکه ارقام اولیه حاکی ازآن است که میزان ضایعات محصولات باغی بالاتر از محصولات زراعی است که در آینده نزدیک با تکمیل شدن مطالعا ت ارقام دقیقی در این رابطه اعلام می‌شود.

بومی‌سازی مطالعات ضایعات کشاورزی

افدیده اظهار داشت: تاکنون مطالعات دقیقی در رابطه با میزان ضایعات در بخش کشاورزی انجام نشده ولی در شرایط کنونی این امر از سوی دفتر کاهش ضایعات در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌شود ضمن آنکه روش‌های کاهش ضایعات با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی کشور و سازگاری با آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

مدیرامور کاهش ضایعات محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: اجرای مطالعات در این خصوص توسط بخش خصوصی و کشاورزان انجام خواهدشد.

کاهش ضایعات محصولات کشاورزی بر اساس مدل AHP

وی تصریح کرد: اولویت نهایی در برنامه مدیریت کنترل و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی بر اساس این مدل شامل محصولات گندم، گوجه فرنگی، سیب زمینی، چغندرقند، انگور، سایر نباتات علوفه ای، دانه‌های روغنی، سیب، ذرت دانه ای، پرتغال، سایر سبزیجات، شلتوک، جو، پیاز، هندوانه، نارنگی، یونجه، خرما، لیمو ترش، لیمو شیرین، خربزه، کیوی، انجیر، هلو، توت فرنگی، زردآلو و قیسی، گیلاس، گلابی، شفتالو، شلیل، آلوقطره، پسته، آلو و آلبالو، چای، پنبه، انبه، موز، خیار، انار، سایر مرکبات، میوه‌های خشک، توتون، نخود، بادام، نارنج، سایر حبوبات، توت درختی، خرمالو،فندوق،عدسی، جالیزی، گوجه درختی، لوبیا،سایر میوه ای گرمسیری و نیمه گرمسیری است.