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۵ خرداد ۱۴۰۲، ۱۳:۰۴

لحظات رعب‌آور برای مسافران یک پرواز+فیلم

لحظات رعب‌آور برای مسافران یک پرواز+فیلم

مسافران یک شرکت هواپیمایی کره جنوبی لحظات پرالتهابی را به علت باز شدن ناگهانی درب هواپیما سپری کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، مسافران پرواز شرکت هواپیمایی کره حنوبی لحظات رعب آور را پشت سرگذاشتند.

بر اساس این گزارش، درب هواپیمای شرکت هواپیمایی آسیانا کره جنوبی در حین پرواز باز شد. هواپیمای شرکت هواپیمایی آسیانا کره جنوبی در حال پرواز بود که درب آن به طور ناگهانی بازشد.

منابع وابسته به این شرکت هواپیمایی اعلام کردند: این حادثه هنگامی رخ داد که یکی از مسافران، خروجی اضطراری این هواپیما که در حال نشستن در فرودگاه دایگو در جنوب شرق کره جنوبی بود، را باز کرد. هواپیما به سلامت بر زمین نشست اما حال برخی از مسافران بد شد و به بیمارستان منتقل شدند.

این منابع گزارش دادند که ۹ نفر به علت مشکلات تنفسی در بیمارستان بستری شدند.

کد مطلب 5794621

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