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۵ خرداد ۱۴۰۲، ۱۶:۳۳

امام جمعه بجنورد:

کاندیداهای مجلس آتی وعده‌ای خارج از اختیارات خود ندهند

کاندیداهای مجلس آتی وعده‌ای خارج از اختیارات خود ندهند

بجنورد- امام جمعه بجنورد با اشاره به انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی، گفت: کاندیداهای مجلس آتی وعده‌ای خارج از اختیارات خود ندهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی این شهر برگزار شد، اظهار داشت: بسیاری از مشکلات جامعه با تلاش جهادی مسؤولان حل شدنی است اما همراهی و هم افزایی نمایندگان با دولت نیز باید تداوم داشته باشد.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: دولت نشان داده است که با برنامه ریزی های هدفمند و تدابیر هوشمندانه مسؤولان و همراهی مردم می‌توان تحرکی در حوزه اقتصادی ایجاد کرد.

وی افزود: سخنان مقام معظم رهبری در خصوص مجلس کنونی در رابطه با قالب نمایندگان مجلس بوده و نشان از انقلابی بودن مجلس این دوره است.

حجت‌الاسلام نوری به نمایندگان توصیه کرد نگاه تخریبی به دولت و یکدیگر نداشته باشند و تصریح کرد: این توصیه‌ای است که نمایندگان باید رعایت کنند.

امام جمعه بجنورد بیان داشت: با توجه به انتخابات پیش رو، نمایندگان نباید وعده‌ای دهند که اجرایی نباشد و وعده‌هایشان بر اساس اختیارات آن‌ها باشد.

حجت‌الاسلام نوری گفت: خطبه‌های تند و بدون پشتوانه باعث بی اعتمادی مردم خواهد شد.

وی افزود: نمایندگان نباید به دنبال اقدامات پوپولیستی باشند و به خاطر مردم باید در میدان حضور یابند.

امام جمعه بجنورد همچنین به مشکلات آب گرفتگی در شرایط جوی نامطلوب اشاره و تصریح کرد: باید چاره اندیشی برای آب گرفتگی معابر شهری در هنگام بارش باران انجام شود

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی افزود: اگر نیاز به لایروبی مسیرها و یا بازگشایی معابر برای هدایت آب‌های سطحی است باید مسئولان بدون هیچ درنگی آن را انجام دهند تا دیگر شاهد مشکلاتی برای تردد مردم و آسیب دیدگی منازل آنها نباشیم.

کد مطلب 5794803

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