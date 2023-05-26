به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی این شهر برگزار شد، اظهار داشت: بسیاری از مشکلات جامعه با تلاش جهادی مسؤولان حل شدنی است اما همراهی و هم افزایی نمایندگان با دولت نیز باید تداوم داشته باشد.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: دولت نشان داده است که با برنامه ریزی های هدفمند و تدابیر هوشمندانه مسؤولان و همراهی مردم می‌توان تحرکی در حوزه اقتصادی ایجاد کرد.

وی افزود: سخنان مقام معظم رهبری در خصوص مجلس کنونی در رابطه با قالب نمایندگان مجلس بوده و نشان از انقلابی بودن مجلس این دوره است.

حجت‌الاسلام نوری به نمایندگان توصیه کرد نگاه تخریبی به دولت و یکدیگر نداشته باشند و تصریح کرد: این توصیه‌ای است که نمایندگان باید رعایت کنند.

امام جمعه بجنورد بیان داشت: با توجه به انتخابات پیش رو، نمایندگان نباید وعده‌ای دهند که اجرایی نباشد و وعده‌هایشان بر اساس اختیارات آن‌ها باشد.

حجت‌الاسلام نوری گفت: خطبه‌های تند و بدون پشتوانه باعث بی اعتمادی مردم خواهد شد.

وی افزود: نمایندگان نباید به دنبال اقدامات پوپولیستی باشند و به خاطر مردم باید در میدان حضور یابند.

امام جمعه بجنورد همچنین به مشکلات آب گرفتگی در شرایط جوی نامطلوب اشاره و تصریح کرد: باید چاره اندیشی برای آب گرفتگی معابر شهری در هنگام بارش باران انجام شود

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی افزود: اگر نیاز به لایروبی مسیرها و یا بازگشایی معابر برای هدایت آب‌های سطحی است باید مسئولان بدون هیچ درنگی آن را انجام دهند تا دیگر شاهد مشکلاتی برای تردد مردم و آسیب دیدگی منازل آنها نباشیم.