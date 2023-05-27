خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: تهرانتایمز در آستانه سفر هیثم بن طارق، سلطان عمان به ایران، در یادداشتی به قلم عصام یحیی الزدجالی، نویسنده عمانی نوشت: عمان و ایران دهههاست که با یکدیگر روابطی مستحکم و تنیده در احترام، تفاهم و همکاری متقابل برقرار کردهاند. پیوندهای بین این دو کشور بهرغم تحولات ژئوپلیتیکی و منطقهای، همچنان محکم مانده است. هر دو کشور، همواره بر اهمیت حفظ مجاری دیپلماتیک و مشارکت در گفتمان سازنده در راستای حل و فصل چالشهای منطقهای، تاکید کردهاند.
پیوند فرهنگی عمان و ایران، همواره سنگبنای روابط دوجانبه آنها بوده است. مسقط و تهران با تاریخی مشترک که قرنها قدمت دارد، وجوه مشترک فرهنگی یکدیگر را تحسین کرده و میراث منحصربهفردشان را گرامی داشتهاند. تبادل تجربیات فرهنگی و سنتی و همچنین تجلیهای هنری، باعث شده تا دو کشور از صنایع دستی غنی یکدیگر درکی عمیق داشته باشند.
به عنوان یک هنرمند، شخصا از احتمال افزایش همکاری دو کشور عمان و ایران در حوزه تولیدات هنری و صنعت فیلمسازی، به شدت هیجانزده هستم. هر دو کشور، از جامعه هنری برجستهای برخوردار بوده و با تلفیق این قوای هنری، قادرند تا حجم زیادی از خلاقیت را به منصه ظهور گذاشته و مرزهای تازهای را در فیلمسازی، هنرهای تجسمی و نمایشی کشف کنند. تقویت همکاری هنری بین دو کشور، نهتنها فرصتهایی را برای تبادل فرهنگی فراهم میکند، بلکه به رشد و توسعه صنایع تنیده با خلاقیت آنها کمک شایانی خواهد کرد.
سفر پیشِ روی هیثم بن طارق آل سعید به ایران، تضمینکننده تعهدی بزرگی در روابط آتی عمان-ایران است. این سفر، فرصتی برای تقویت دوستی دیرپا، ایجاد پیوندهای فرهنگی و هموار کردن مسیر جهت بهبود همکاری در حوزههای مختلف از جمله دنیای پُرانرژی هنر و سینما را فراهم میآورد. همزمان با ورود سلطان عمان به خاک ایران، دو کشور مهیای آغاز فصل جدیدی از پیشرفت متقابل و دستاروهای مشترک فرهنگی خواهند بود.
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