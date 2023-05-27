  1. استانها
  2. البرز
۶ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۰۷

مدیرکل آموزش و پرورش البرز:

خانواده‌ها نقش موثری برای موفقیت دانش‌آموزان در امتحانات دارند

خانواده‌ها نقش موثری برای موفقیت دانش‌آموزان در امتحانات دارند

کرج- مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: خانواده‌ها نقش موثری در موفقیت و آرامش دانش‌آموزان در امتحانات دارند که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

علی حجرگشت در حاشیه بازدید از حوزه‌های امتحانات مدارس البرز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خانواده‌ها نقش مؤثری در موفقیت و آرامش دانش‌آموزان در امتحانات دارند که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد، اظهار کرد: آموزش و پرورش همواره در این ایام برای ایجاد فضایی آرام و ایمن برای شرکت کردن دانش آموزان در آزمون خرداد ماه تلاش می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: همانگونه که روانشناسان توصیه می‌کنند، والدین باید در این ایام، محیط آرام و به دور از استرس برای مطالعه فرزندان دانش‌آموز خود فراهم کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز بیان کرد: رفتار یکایک اعضای خانواده در روزهای امتحانات می‌تواند بر میزان موفقیت و عدم موفقیت دانش آموزان مؤثر باشد و اگر به موفقیت فرزندان خود در امتحانات علاقه‌مندیم لازمه آن، آماده کردن محیطی آرام و بدون دغدغه برای آنان است.

حجرگشت یادآور شد: دانش آموزان نیز برای به دست آوردن نتیجه مطلوب در امتحانات باید برنامه‌ریزی منسجم و هدف‌دار برای مطالعه درس‌های خود داشته باشند.

وی ادامه داد: در دوره ابتدایی در حال جمع بندی نتایج هستیم و در دوره متوسطه اول و دوم آزمون‌ها در حال انجام هستند که تا ۲۵ خردادماه ادامه خواهند داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز ضمن قدردانی از زحمات فرهنگیان، خانواده‌ها و دانش آموزان در برگزاری مناسب امتحانات خردادماه که تا کنون برگزار شده، عنوان کرد: تیم‌های نظارت بر امتحانات خردادماه مدارس استان در قالب منطقه‌ای، استانی و وزارتی در حال است که تا کنون نتایج آن مثبت بوده و این نظارت روزانه همچنان تا پایان امتحانات ادامه دارد.

حجرگشت با بیان اینکه والدین دانش آموزان پایه نهم همچنین به هدایت تحصیلی دانش آموزان و انتخاب رشته تحصیلی آنان دقت کنند، تاکید کرد: شاخص‌های هدایت تحصیلی و انتخاب درست رشته تحصیلی شامل توانایی، استعداد و علاقه فردی و نیاز آینده جامعه به رشته تحصیلی می‌باشد که لازم است والدین از اجبار کردن فرزندان خود به انتخاب رشته‌ای که به آن علاقمند نیستند، پرهیز کنند.

کد مطلب 5795558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه