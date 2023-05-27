علی حجرگشت در حاشیه بازدید از حوزههای امتحانات مدارس البرز در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خانوادهها نقش مؤثری در موفقیت و آرامش دانشآموزان در امتحانات دارند که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد، اظهار کرد: آموزش و پرورش همواره در این ایام برای ایجاد فضایی آرام و ایمن برای شرکت کردن دانش آموزان در آزمون خرداد ماه تلاش میکند.
وی خاطرنشان کرد: همانگونه که روانشناسان توصیه میکنند، والدین باید در این ایام، محیط آرام و به دور از استرس برای مطالعه فرزندان دانشآموز خود فراهم کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز بیان کرد: رفتار یکایک اعضای خانواده در روزهای امتحانات میتواند بر میزان موفقیت و عدم موفقیت دانش آموزان مؤثر باشد و اگر به موفقیت فرزندان خود در امتحانات علاقهمندیم لازمه آن، آماده کردن محیطی آرام و بدون دغدغه برای آنان است.
حجرگشت یادآور شد: دانش آموزان نیز برای به دست آوردن نتیجه مطلوب در امتحانات باید برنامهریزی منسجم و هدفدار برای مطالعه درسهای خود داشته باشند.
وی ادامه داد: در دوره ابتدایی در حال جمع بندی نتایج هستیم و در دوره متوسطه اول و دوم آزمونها در حال انجام هستند که تا ۲۵ خردادماه ادامه خواهند داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش البرز ضمن قدردانی از زحمات فرهنگیان، خانوادهها و دانش آموزان در برگزاری مناسب امتحانات خردادماه که تا کنون برگزار شده، عنوان کرد: تیمهای نظارت بر امتحانات خردادماه مدارس استان در قالب منطقهای، استانی و وزارتی در حال است که تا کنون نتایج آن مثبت بوده و این نظارت روزانه همچنان تا پایان امتحانات ادامه دارد.
حجرگشت با بیان اینکه والدین دانش آموزان پایه نهم همچنین به هدایت تحصیلی دانش آموزان و انتخاب رشته تحصیلی آنان دقت کنند، تاکید کرد: شاخصهای هدایت تحصیلی و انتخاب درست رشته تحصیلی شامل توانایی، استعداد و علاقه فردی و نیاز آینده جامعه به رشته تحصیلی میباشد که لازم است والدین از اجبار کردن فرزندان خود به انتخاب رشتهای که به آن علاقمند نیستند، پرهیز کنند.
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