سیستان و بلوچستان دارای رتبه دوم اعتبارات عمرانی در بودجه ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد عرب ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه در تشریح قانون بودجه ۱۴۰۲ و جایگاه استان در این قانون، افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۲، حدوداً ۲۰ تبصره در ‏قانون مصوب و ابلاغ شده، نکته حائز اهمیت اینکه در هیچ مقطع و سالی به اندازه‌ای که امسال در تبصره‌های قانون بودجه، نام استان سیستان و بلوچستان ‏برده شده، سابقه نداشته است.‏

وی اضافه کرد: یکی از تبصره‌های مهم قانون بودجه امسال، بند «د» تبصره یک ‏است که بر اساس آن از محل ۱۴.۵ درصد سهم صادرات نفت و میعانات ‏گازی، سه هزار میلیارد تومان برای گازرسانی به استان‌های سیستان و ‏بلوچستان، هرمزگان و برخی از استان‌های غربی در این تبصره دیده شده که ‏از نعمت گاز بی بهره هستند، تقریباً سهم عمده‌ای از این میزان اعتبار به ‏سیستان و بلوچستان اختصاص دارد.‏

این مقام مسئول ادامه داد: در بند «ط» تبصره قانون بودجه نیز هزار میلیارد ‏تومان برای عملیات حفاری و بهره برداری از چاه‌های ژرف حوزه سیستان ‏اعتبار دیده شده است.‏

وی گفت: با توجه به اینکه موضوع تنش آبی مسئله اول استان هست، اقدامات ‏خوبی در این زمینه در حال شکل گیری بوده و اقدامات بودجه‌ای خوبی در به ‏حداقل رساندن تنشها در این زمینه دیده شده است.‏

وی اضافه کرد: با توجه به تنش آبی این استان که همه ارکان کشور آن را ‏پذیرفته اند در بند «ی» تبصره پنج قانون بودجه نیز تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ‏تومان هم اجازه انتشار اوراق مالی داده شده تا طرح‌های تأمین آب در سیستان ‏و بلوچستان اجرا شود.‏

به گفته این مقام مسئول، یکی از مصادیق تعریف شده در این تبصره، تأمین آب سیستان و ‏بلوچستان هست و در قانون اسم استان قید شده است.‏

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اظهار کرد: در بند «الف» ‏تبصره شش نیز مجدداً علاوه بر هزار میلیارد تومان، ۵۰ میلیارد تومان دیگر ‏برای تصفیه، لوله کشی و انتقال آب شرب چاه‌های ژرف موجود در سیستان ‏اختصاص پیدا کرده تا وارد مدار شوند.

عرب اول اضافه کرد: علاوه بر اینها، در جز دو بند «الف» ‏تبصره شش نیز اشاره شده از محل عوارض ماده پنج قانون حمایت از صنعت ‏برق شش هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان قرار است توزیع شود با نسبت ۴۰ به ۶۰، ‏یعنی ۶۰ درصد این اعتبار در اختیار سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر قرار می‌گیرد که باید از آن برای تکمیل و بهره برداری میل نادر تأمین اعتبار شود.‏

‌ گمرکات سیستان و بلوچستان مجهز به دستگاه ایکس ری خودرویی می‌شوند

وی خاطرنشان کرد: در بند «ق» تبصره هفت نیز گمرک ایران موظف شده تا ‏تمام گمرکات سیستان و بلوچستان مجهز به دستگاه ایکس ری خودرویی شوند ‏چرا که یکی از مشکلات ما در گمرکات، صف‌های طولانی خودروهای باری ‏در ورود و خروج بود که با این اقدام مشکل رفع خواهد شد و فرآیند بازرسی ‏تسریع خواهد شد.‏

عرب اول اضافه کرد: در بند «د» تبصره هشت قانون بودجه موضوع مهمی ‏مطرح شده که موضوع انتقال آب از دریای عمان به استان تسریع یابد، در این ‏زمینه قانون دولت را مکلف کرده برای تثبیت، استمرار و افزایش حق آبه ایران ‏از رودخانه هیرمند اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در ‏چهارچوب اعتبارات مصوب انجام دهد.‏

به گفته وی، این چند تبصره مهم خاص سیستان و بلوچستان بوده و در سنوات ‏گذشته چنین ظرفیتی با این کیفیت نداشته ایم. ‏

این مقام مسئول در بخش دوم سخنان خود اظهار کرد: مجموعه منابعی که در ‏قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب شد چهار هزار و ۹۹۵ هزار میلیارد تومان ‏بوده که نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته است، این رقم به دو بخش شرکت‌های دولتی و بانک‌ها به میزان دو هزار و ۸۸۴ هزار میلیارد تومان و ‏بخش دیگر بودجه عمومی دولت‌ها به میزان دو هزار و ۲۶۳ هزار میلیارد ‏تومان تقسیم می‌شود.‏

وی گفت: بودجه عمومی دولت نیز به دو بخش تقسیم می‌شود که بخشی به ‏منابع اختصاصی دولت و مابقی منایع عمومی دولت است، در این راستا منابع ‏عمومی دولت در سه بخش اعتبارات هزینه‌ای، عمرانی و تملک دارایی‌های ‏مالی «اسناد خزانه‌ای دولت» مربوط می‌شود.‏

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ادامه داد: از مجموع بودجه ‏امسال که چهار هزار و ۹۹۵ هزار میلیارد تومان است و باید بین ۳۱ استان و ‏سهم وزارتخانه‌ها تقسیم شوند که سهم استان‌ها از این بودجه طبق جدول «ده-‏ج» ۱۱۱ هزار و ۵۹۳ میلیارد تومان است که بین ۳۱ استان در قالب ‏اعتبارات عمرانی توزیع می‌شود.‏

وی گفت: سهم سیستان و بلوچستان از این میزان هفت هزار و ۳۴۸ میلیارد ‏تومان است که سال گذشته این میزان پنج هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان بوده این ‏آمار نشان دهنده آن است که با رشد ۴۰ درصدی در اعتبارات عمرانی روبرو ‏بوده ایم.‏

عرب اول بیان کرد: در جدول استان‌ها رتبه یک کشور را سیستان و ‏بلوچستان به خود اختصاص داده است، در ردیف استانی از مبلغ هفت هزار و ‏‏۳۴۸ میلیارد تومان، دوهزار و ۱۲ میلیارد تومان آن از ردیف استانی است که بالاترین رقم را سیستان و بلوچستان از آن خود کرده است؛ در ردیف ۳ درصد ‏نفت و گاز دو هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان نیز هزینه دیده شده که باز هم ‏سیستان و بلوچستان رتبه اول را دارد، همچنین در ردیف قانون استفاده متوازن ‏از امکانات کشور هم دو هزار و ۸۹۴ میلیارد تومان به این استان اختصاص ‏یافته که باز هم رتبه اول را دارد. ‏

وی تصریح کرد: استان خوزستان چون نفت خیز است سهم مناطق نفت خیز را ‏دارا است که اگر بخواهیم آن را حساب کنیم سیستان و بلوچستان استان دوم می‌شود در غیر این صورت این استان رتبه اول کشور را در اعتبارات عمرانی ‏دارا است.‏

عرب اول اظهار کرد: این اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ‏ابلاغ می‌شود ما به عنوان دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ‏وظیفه داریم این پول را بین ۲۶ شهرستان در قالب فصل و برنامه‌های متنوع ‏توزیع و سهم هر دستگاه اجرایی از این اعتبار را مشخص کنیم.‏

وی افزود: یک سری اعتبارات ملی هم وجود دارد که سهم سیستان و بلوچستان ‏نیز چهار هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان است که در قالب ۱۲ فصل و ۸۴ پروژه ‏در فصول مختلف انرژی، حمل و نقل، انرژی، آموزش و غیره تعریف می‌شود، ‏سال گذشته این رقم سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که این آمار نشان از ‏رشد ۲۹ درصدی در محل اعتبارات ملی است.‏

این مقام مسئول ادامه داد: در مطالعات آمایش چهار فصل مهم وجود دارد که ‏شامل حمل و نقل، منابع آب، انرژی و عمران شهری و روستایی است, به این ‏علت که سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بالاترین آمار روستاها را در ‏کلان کشور دارا هستند که برای توسعه اینها باید این چهار بخش ویژه دیده ‏شوند.‏

وی اضافه کرد: در جدول ردیف‌های متفرقه نیز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ‏اعتبار عمرانی و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای در نظر گرفته ‏شده که سیستان و بلوچستان سهم دارد که یک سری به اسم خود و یکسری ‏به صورت گلوبال است.‏

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: سهم ردیف متفرقه به اسم ‏سیستان و بلوچستان ۸۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های آبرسانی به شهرها و روستاهای استان، دو هزار و ۷۰ میلیارد تومان برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مکران، آبرسانی به زاهدان از دشت تهلاب هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ‏اعتبار دارد علاوه بر این اعداد، ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر برای اکتشاف آب‌های ژرف با اولویت زابل در نظر گرفته شده است.‏