سیستان و بلوچستان دارای رتبه دوم اعتبارات عمرانی در بودجه ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد عرب ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه در تشریح قانون بودجه ۱۴۰۲ و جایگاه استان در این قانون، افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۲، حدوداً ۲۰ تبصره در قانون مصوب و ابلاغ شده، نکته حائز اهمیت اینکه در هیچ مقطع و سالی به اندازهای که امسال در تبصرههای قانون بودجه، نام استان سیستان و بلوچستان برده شده، سابقه نداشته است.
وی اضافه کرد: یکی از تبصرههای مهم قانون بودجه امسال، بند «د» تبصره یک است که بر اساس آن از محل ۱۴.۵ درصد سهم صادرات نفت و میعانات گازی، سه هزار میلیارد تومان برای گازرسانی به استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و برخی از استانهای غربی در این تبصره دیده شده که از نعمت گاز بی بهره هستند، تقریباً سهم عمدهای از این میزان اعتبار به سیستان و بلوچستان اختصاص دارد.
این مقام مسئول ادامه داد: در بند «ط» تبصره قانون بودجه نیز هزار میلیارد تومان برای عملیات حفاری و بهره برداری از چاههای ژرف حوزه سیستان اعتبار دیده شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه موضوع تنش آبی مسئله اول استان هست، اقدامات خوبی در این زمینه در حال شکل گیری بوده و اقدامات بودجهای خوبی در به حداقل رساندن تنشها در این زمینه دیده شده است.
وی اضافه کرد: با توجه به تنش آبی این استان که همه ارکان کشور آن را پذیرفته اند در بند «ی» تبصره پنج قانون بودجه نیز تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان هم اجازه انتشار اوراق مالی داده شده تا طرحهای تأمین آب در سیستان و بلوچستان اجرا شود.
به گفته این مقام مسئول، یکی از مصادیق تعریف شده در این تبصره، تأمین آب سیستان و بلوچستان هست و در قانون اسم استان قید شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اظهار کرد: در بند «الف» تبصره شش نیز مجدداً علاوه بر هزار میلیارد تومان، ۵۰ میلیارد تومان دیگر برای تصفیه، لوله کشی و انتقال آب شرب چاههای ژرف موجود در سیستان اختصاص پیدا کرده تا وارد مدار شوند.
عرب اول اضافه کرد: علاوه بر اینها، در جز دو بند «الف» تبصره شش نیز اشاره شده از محل عوارض ماده پنج قانون حمایت از صنعت برق شش هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان قرار است توزیع شود با نسبت ۴۰ به ۶۰، یعنی ۶۰ درصد این اعتبار در اختیار سازمان انرژیهای تجدیدپذیر قرار میگیرد که باید از آن برای تکمیل و بهره برداری میل نادر تأمین اعتبار شود.
گمرکات سیستان و بلوچستان مجهز به دستگاه ایکس ری خودرویی میشوند
وی خاطرنشان کرد: در بند «ق» تبصره هفت نیز گمرک ایران موظف شده تا تمام گمرکات سیستان و بلوچستان مجهز به دستگاه ایکس ری خودرویی شوند چرا که یکی از مشکلات ما در گمرکات، صفهای طولانی خودروهای باری در ورود و خروج بود که با این اقدام مشکل رفع خواهد شد و فرآیند بازرسی تسریع خواهد شد.
عرب اول اضافه کرد: در بند «د» تبصره هشت قانون بودجه موضوع مهمی مطرح شده که موضوع انتقال آب از دریای عمان به استان تسریع یابد، در این زمینه قانون دولت را مکلف کرده برای تثبیت، استمرار و افزایش حق آبه ایران از رودخانه هیرمند اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب انجام دهد.
به گفته وی، این چند تبصره مهم خاص سیستان و بلوچستان بوده و در سنوات گذشته چنین ظرفیتی با این کیفیت نداشته ایم.
این مقام مسئول در بخش دوم سخنان خود اظهار کرد: مجموعه منابعی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب شد چهار هزار و ۹۹۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته است، این رقم به دو بخش شرکتهای دولتی و بانکها به میزان دو هزار و ۸۸۴ هزار میلیارد تومان و بخش دیگر بودجه عمومی دولتها به میزان دو هزار و ۲۶۳ هزار میلیارد تومان تقسیم میشود.
وی گفت: بودجه عمومی دولت نیز به دو بخش تقسیم میشود که بخشی به منابع اختصاصی دولت و مابقی منایع عمومی دولت است، در این راستا منابع عمومی دولت در سه بخش اعتبارات هزینهای، عمرانی و تملک داراییهای مالی «اسناد خزانهای دولت» مربوط میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ادامه داد: از مجموع بودجه امسال که چهار هزار و ۹۹۵ هزار میلیارد تومان است و باید بین ۳۱ استان و سهم وزارتخانهها تقسیم شوند که سهم استانها از این بودجه طبق جدول «ده-ج» ۱۱۱ هزار و ۵۹۳ میلیارد تومان است که بین ۳۱ استان در قالب اعتبارات عمرانی توزیع میشود.
وی گفت: سهم سیستان و بلوچستان از این میزان هفت هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان است که سال گذشته این میزان پنج هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان بوده این آمار نشان دهنده آن است که با رشد ۴۰ درصدی در اعتبارات عمرانی روبرو بوده ایم.
عرب اول بیان کرد: در جدول استانها رتبه یک کشور را سیستان و بلوچستان به خود اختصاص داده است، در ردیف استانی از مبلغ هفت هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان، دوهزار و ۱۲ میلیارد تومان آن از ردیف استانی است که بالاترین رقم را سیستان و بلوچستان از آن خود کرده است؛ در ردیف ۳ درصد نفت و گاز دو هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان نیز هزینه دیده شده که باز هم سیستان و بلوچستان رتبه اول را دارد، همچنین در ردیف قانون استفاده متوازن از امکانات کشور هم دو هزار و ۸۹۴ میلیارد تومان به این استان اختصاص یافته که باز هم رتبه اول را دارد.
وی تصریح کرد: استان خوزستان چون نفت خیز است سهم مناطق نفت خیز را دارا است که اگر بخواهیم آن را حساب کنیم سیستان و بلوچستان استان دوم میشود در غیر این صورت این استان رتبه اول کشور را در اعتبارات عمرانی دارا است.
عرب اول اظهار کرد: این اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ابلاغ میشود ما به عنوان دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان وظیفه داریم این پول را بین ۲۶ شهرستان در قالب فصل و برنامههای متنوع توزیع و سهم هر دستگاه اجرایی از این اعتبار را مشخص کنیم.
وی افزود: یک سری اعتبارات ملی هم وجود دارد که سهم سیستان و بلوچستان نیز چهار هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان است که در قالب ۱۲ فصل و ۸۴ پروژه در فصول مختلف انرژی، حمل و نقل، انرژی، آموزش و غیره تعریف میشود، سال گذشته این رقم سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که این آمار نشان از رشد ۲۹ درصدی در محل اعتبارات ملی است.
این مقام مسئول ادامه داد: در مطالعات آمایش چهار فصل مهم وجود دارد که شامل حمل و نقل، منابع آب، انرژی و عمران شهری و روستایی است, به این علت که سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بالاترین آمار روستاها را در کلان کشور دارا هستند که برای توسعه اینها باید این چهار بخش ویژه دیده شوند.
وی اضافه کرد: در جدول ردیفهای متفرقه نیز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینهای در نظر گرفته شده که سیستان و بلوچستان سهم دارد که یک سری به اسم خود و یکسری به صورت گلوبال است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: سهم ردیف متفرقه به اسم سیستان و بلوچستان ۸۰۰ میلیارد تومان برای طرحهای آبرسانی به شهرها و روستاهای استان، دو هزار و ۷۰ میلیارد تومان برای ایجاد و توسعه زیرساختهای مکران، آبرسانی به زاهدان از دشت تهلاب هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد علاوه بر این اعداد، ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر برای اکتشاف آبهای ژرف با اولویت زابل در نظر گرفته شده است.
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