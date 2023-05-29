شهرام کوثری مهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: براساس نقشه‌های هواشناسی، طی امروز و فردا سه شنبه ۹ خرداد ضمن وزش بادهای جنوبی با سرعت ملایم تا متوسط دمای هوا به طور محسوس افزایش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند شرایط جوی نسبتاً پایدار هست اما از شرایط فصلی و محلی در ساعات بعدازظهر تا اوایل شب در مناطقی از استان به ویژه در دامنه کوهستان سبلان و بخش‌هایی از شهرستان‌های مشگین‌شهر، انگوت و گرمی رشد ابرهای همرفتی و رخداد رگبار و رعدوبرق در مناطق مستعد رخداد تگرگ گاهی همراه با با تندباد موقتی پیش بینی می‌شود.

رئیس گروه پیش‌بینی و صدور پیش‌آگاهی‌های جوی هواشناسی استان اردبیل گفت: از روز چهارشنبه تا اواخر وقت جمعه با گذر سامانه ناپایدار جوی از منطقه شرایط جوی ناپایدار بوده و علاوه بر خنکی هوای استان، در ساعات بعدازظهر و عصر با تشدید ناپایداری‌های جوی در بیشتر مناطق استان رگبار و رعدوبرق انتظار می‌رود.

کوثری مهر افزود: طی ۵ روز آینده با تاکید بر هشدار هواشناسی صادره سطح زرد و احتمال جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، رعایت موارد ایمنی توصیه می‌شود.