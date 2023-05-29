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۸ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۳۰

عضو هیات رئیسه در جلسه فنی AFC

میرشاد ماجدی: درباره کمیته های جوانان تصمیم گیری می شود

میرشاد ماجدی: درباره کمیته های جوانان تصمیم گیری می شود

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: تصمیم گیری در خصوص فعالیت‌های کمیته جوانان در کمیته فنی کنفدراسیون فوتبال آسیا صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرشاد ماجدی رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال ایران که در جلسه کمیته فنی کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور داشت در خصوص برگزاری این نشست گفت: اولین نشست این کمیته با حضور ۱۲ عضو امروز به صورت آنلاین برگزار شد. در این جلسه با ریاست کوزو تاشیما، رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن درباره برنامه‌ها و شرح وظایف کمیته فنی آسیا به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال ادامه داد: یکی از نکات مهم در این نشست نظارت، هماهنگی و همکاری با کمیته‌های جوانان، فوتبال پایه (Grass Root) و آموزش است که تصمیم گیری در خصوص فعالیت‌های این کمیته‌ها در کمیته فنی آسیا صورت گرفته و پس از ارائه به کمیته اجرایی AFC، به جهت تصویب و ارائه به کشورهای عضو ارسال خواهد شد.

کد مطلب 5797390

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