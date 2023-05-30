اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی روستایی در استان سمنان

سید محمدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در کنار تسهیلاتی که به تولید صنعتی داده می‌شود، مقوله روستاها نیز مد نظر مدیریت اقتصادی استان سمنان قرار دارد، ابراز کرد: اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی روستایی در زمره اولویت‌های ما در استان است.

وی با بیان اینکه تسهیلات روستایی چند کارکرد دارد و عامل و بانی چند موضوع می‌شود که یکی از آنها عدم مهاجرت و ماندگاری جمعیت است، افزود: جمعیت روستا را زنده نگه می‌دارد.

استاندار سمنان توانمند سازی خانوار روستایی را یکی از محورهای اعطای تسهیلات بانکی دانست و تاکید کرد: با توانمند سازی خانوار روستایی به لحاظ اقتصادی می‌توانیم جلوی حاشیه نشینی را نیز بگیریم.

هاشمی با بیان اینکه تولید ثروت در روستاها از جمله موضوعاتی است که باید به آن تاکید کرد، افزود: اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی خوب است چرا که سبب رونق تولید و تثبیت اشتغال می‌شود اما باید به روستاها نیز توجه داشت.

وی با بیان اینکه پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به یک مجموعه صنعتی می‌تواند یک مجموعه صنعتی با ۲۰۰ الی ۳۰۰ کارگر را حفظ کند اما شاید بتوان با همان ۲۰۰ میلیارد تومان دو هزار نفر جمعیت روستایی را تقویت کرد لذا در کنار موضوع رونق تولید در شهرها، باید روستاها نیز مد نظر بانک‌ها قرار گیرد.

استاندار سمنان با بیان اینکه دومین تاکید ما به بانک‌ها در کنار توجه به تولید روستایی، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است، گفت: این تسهیلات در زمره مشوق‌های دولتی است که بانک‌ها الزام دارند با مردم همکاری خوبی داشته باشند.