بیماری های روانی بیماری جسم است نه روح

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمدی جلیلی که به مناسبت برپایی هفتمین کنگره سالانه انجمن روانپزشکان ایران که 22 تا 25 آبان ماه در تهران برگزار می شود ، سخن می گفت ، با اعلام این مطلب افزود: منشاء بسیاری از بیماریهای روانی تغییرات بیوشیمیایی در مغز است و همان طور که این تغییرات ممکن است به اندام هایی مانند قلب، کلیه، و سایر اندام ها آسیب وارد کند، کاهش یا افزایش مواد بیوشیمایی ، سبب ابتلای افراد به بیماری هایی از قبیل اضطراب ، افسردگی ، دردهای عصبی در اندام ها و ... شود.

وی با اشاره به این که عنوان بیماری روحی برای بیماران مبتلا به اختلالات روانی بار منفی به همراه دارد ، تصریح کرد: این پدیده در جامعه سبب " انگ زنی" به بیماران دچار اختلالات روانی می شود.

به گفته رئیس انجمن روانپزشکان ایران، توجه به وجود انسان به عنوان عضوی یگانه و یکپارچه که در آن قالب، به بیماری های روانی مانند سایر بیماریهای جسمی نگریسته شود، با تلاش بر ایجاد نگرش تفاوت قایل شدن میان روان و روح از رویکردهای اصلی همایش امسال انجمن روانپزشکان ایران به شمار می رود.

وی ادامه داد: معالجه روح به دلیل آن که قابل آزمایش ، پژوهش و عینی نیست، از حیطه علم روانپزشکی خارج است و در حوزه فلسفه و ادیان قرار می گیرد.

دکتر جلیلی با تاکید بر اینکه اهمیت روح بیشتر از آن است که در حیطه محدودی چون پزشکی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و در مورد آن اظهار نظر کرد، تصریح کرد: اما معالجه آثار مغز شامل هیجانات ، عواطف ، تخیلات ، خشم و ... میسر بوده و موجب شناخت بهتر انسان و در نهایت ارتقای بهداشت روانی جامعه می شود.

وی گفت: این همایش ، هفتمین همایش پیاپی سالانه انجمن روانپزشکان ایران بوده که در آن متخصصان و صاحبنظران رشته های مختلف از قبیل روانپزشکان ، پزشکان مغز و ا عصاب و سایر رشته های مرتبط پزشکی به بحث و تبادل اطلاعات می پردازند.

لازم به ذکر است همایش سالانه انجمن روانپزشکان ایران 22 تا 25 آبان ماه امسال در تالار امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برپا می شود.