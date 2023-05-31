کاظم دانشی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین پروژه سینمای خود با نام «اردوبهشت» که مدتی است برای آن درخواست پروانه ساخت داده است، گفت: این فیلم سینمایی نیز فضایی نزدیک به فیلم گذشته‌ام با نام «علف زار» دارد که داستان آن در فضای دادگاه روایت می‌شود و یک اثر جنایی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: این پروژه مربوط به یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های دادگاهی است که در دهه ۸۰ رخ می‌دهد، بعد از دریافت پروانه ساخت این فیلم را جلوی دوربین می‌بریم تا در جشنواره فیلم فجر سال جاری به نمایش گذاشته شود.

این کارگردان سینما بیان کرد: نکته مهم این است که اتفاقی که در این پرونده رخ داده همانند «علف زار» برداشتی آزاد از چند پرونده مشابه جنایی است.

دانشی ادامه داد: قصه فیلم در یک شهر کوچک خارج از استان تهران روایت می‌شود و تاکید می‌کنم فیلمنامه «اردوبهشت» از چندین پرونده مشابه شکل گرفته است و روایت مستقیم یک پرونده نیست.

کارگردان فیلم سینمایی «علف‌زار» در پایان تاکید کرد: فیلم «اردوبهشت» یک فیلم پربازیگر خواهد بود که از بازیگران مطرح سینمای ایران نیز در آن استفاده خواهد شد. در حال حاضر منتظر دریافت پروانه ساخت هستیم تا پیش تولید فیلم را آغاز کرده و آن را تابستان جلوی دوربین ببریم.