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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۹:۰۷

در دور دوم اجراها؛

کاظم دانشی وارد «مدرسه دلقک‌ها» شد

کاظم دانشی وارد «مدرسه دلقک‌ها» شد

کاظم دانشی تهیه‌کنندگی «مدرسه دلقک‌ها» را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مدرسه دلقک‌ها» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی نیما مظاهری برای دومین بار روی صحنه می‌رود که در این دور اجرا کاظم دانشی فیلمنامه نویس، کارگردان سینما و تهیه‌کننده تئاتر با عنوان تهیه‌کننده نیما مظاهری را همراهی می‌کند.

همچنین فائزه شاهی به عنوان مدیر اجرا، بهنام معیریان به عنوان طراح گریم، سینا افشار طراح پوستر و گرافیست، بهروز داوری اقلام تبلیغاتی و تیزر و ناصر ارباب مدیر روابط عمومی نیما مظاهری را در دور دوم اجراهای «مدرسه دلقک‌ها» همراهی می‌کنند.

«مدرسه دلقک‌ها» آبان و آذر ۱۴۰۲ در تماشاخانه ارغوان دور دوم اجراهای خود را شروع می‌کند.

کد مطلب 5930546
آروین موذن زاده

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