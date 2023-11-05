به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مدرسه دلقک‌ها» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی نیما مظاهری برای دومین بار روی صحنه می‌رود که در این دور اجرا کاظم دانشی فیلمنامه نویس، کارگردان سینما و تهیه‌کننده تئاتر با عنوان تهیه‌کننده نیما مظاهری را همراهی می‌کند.

همچنین فائزه شاهی به عنوان مدیر اجرا، بهنام معیریان به عنوان طراح گریم، سینا افشار طراح پوستر و گرافیست، بهروز داوری اقلام تبلیغاتی و تیزر و ناصر ارباب مدیر روابط عمومی نیما مظاهری را در دور دوم اجراهای «مدرسه دلقک‌ها» همراهی می‌کنند.

«مدرسه دلقک‌ها» آبان و آذر ۱۴۰۲ در تماشاخانه ارغوان دور دوم اجراهای خود را شروع می‌کند.