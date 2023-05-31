به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک که با نماد وبملت و سرمایه ۳۵۳.۰۰۰ میلیارد ریال از پربیننده‌ترین نمادهای بورسی کشور محسوب می‌شود، گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ را منتشر کرد که بر اساس آن، سپرده‌های دریافتی بانک ملت در دوره دوماهه بیش از ۱۸.۴۵۱.۱۹۵ میلیارد ریال بوده که با تسویه ۱۸.۳۶۵.۲۲۰ میلیارد ریال سپرده، مانده‌ای معادل ۱۰.۰۴۸.۸۸۶ میلیارد ریال در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برای وبملت ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، بیشترین جذب سپرده بانک ملت در دوره دوماهه در بخش منابع جاری با مبلغ حدود ۹.۷۱۸.۹۷۸ میلیارد ریال بوده است.

این گزارش حاکی است، مانده تسهیلات اعطایی بانک ملت در پایان دوره دو ماهه امسال از ۱۰.۸۵۱.۷۰۶ میلیارد ریال عبور کرده است.

گزارش منتشره نشان می‌دهد که بانک ملت در دو ماه ابتدایی سال جاری ۵۷۵.۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرد که از این میزان، بیش از ۲۶۴.۱۱۶ میلیارد ریال آن مربوط به سرفصل مرابحه بوده است.

بر اساس این گزارش، این بانک خصوصی شده، در دومین ماه سال بیش از ۱۰۰.۸۹۰ میلیارد ریال و در دوماه ابتدای سال بالغ بر ۲۰۰.۶۲۷ میلیارد ریال از محل اعطای تسهیلات درآمد در حساب‌های خود منظور کرده است.

سرفصل تسهیلات مرابحه بیشترین درآمد را با مبلغ بیش از ۱۰۱.۷۳۰ میلیارد ریال عاید بانک ملت کرده است.

در عین حال، درآمد سپرده گذاری بانک ملت در اردیبهشت ماه نزدیک به ۶.۱۸۶ میلیارد ریال و در دوماه ابتدای امسال بیش از ۹.۲۷۶ میلیارد ریال، درآمد اوراق بدهی در اردیبهشت ماه بالغ بر ۳.۸۶۱ میلیارد ریال و در دوماهه حددود ۸.۴۸۱ میلیارد ریال و درآمد کارمزد آن در اردیبهشت ماه بیش از ۷.۱۸۶ میلیارد ریال و در دوماه ابتدای سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۴.۵۲۶ میلیارد ریال گزارش شده است.

بانک ملت در گزارش عملکرد اردیبهشت ماه خود، مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی را بیش از ۴۰۶.۹۷۸ میلیارد ریال و مانده سرمایه گذاری در سهام را حدود ۸۲.۴۰۴ میلیارد ریال اعلام کرده است.