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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۲۶

فرمانده جدید انتظامی خوزستان معارفه شد

فرمانده جدید انتظامی خوزستان معارفه شد

اهواز- آئین معارفه و تودیع فرمانده جدید و سابق انتظامی خوزستان با حضور سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه آئین معارفه و تودیع فرمانده جدید و سابق انتظامی خوزستان با حضور مسئولان کشور و انتظامی برگزار شد.

بر این اساس، سرتیپ دوم پاسدار «سید محمود میرفیضی» به عنوان فرمانده انتظامی خوزستان معارفه شد و از زحمات سردار «سید محمد صالحی» فرمانده سابق انتظامی خوزستان قدردانی شد.

سردار سید میرفیضی به مدت پنج سال مسئولیت فرماندهی انتظامی استان گلستان را بر عهده داشت.

فرماندهی انتظامی استان مازندران و فرماندهی انتظامی استان قم از دیگر سوابق سردار سید میرفیضی است.

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کد مطلب 5799033

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    نظرات

    • سالارشفیع پور IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      7 2
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      درود بر سردار عزیز و مردمی.
    • سعید IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      2 0
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      انشالله که همتشو برای آرامش مردم و امنیت مردم بکار ببره و سدی عظیم در مقابل سارقان و زورگویان و حتی متخلفین اداری باشد
    • AE ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      2 1
      پاسخ
      آرزوی موفقیت وسربلندی برای سردار میرفیضی
    • رسول حلفی JP ۰۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      0 0
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      باسلام ایشان بسیار ادم شریف ودرستی هست باوجود ایشان الان شاهد امنیت بسیار خوبی توسط نیروی مردمی وانقلابی پلیس علل الخصوص مرکز شهر استان را شاهد هستیم که جا دارد از همه تشکر خاص داشته باشیم درود بر حافظان اموال وجان ملت

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