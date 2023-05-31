فرمانده جدید انتظامی خوزستان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه آئین معارفه و تودیع فرمانده جدید و سابق انتظامی خوزستان با حضور مسئولان کشور و انتظامی برگزار شد.

بر این اساس، سرتیپ دوم پاسدار «سید محمود میرفیضی» به عنوان فرمانده انتظامی خوزستان معارفه شد و از زحمات سردار «سید محمد صالحی» فرمانده سابق انتظامی خوزستان قدردانی شد.

سردار سید میرفیضی به مدت پنج سال مسئولیت فرماندهی انتظامی استان گلستان را بر عهده داشت.

فرماندهی انتظامی استان مازندران و فرماندهی انتظامی استان قم از دیگر سوابق سردار سید میرفیضی است.

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