۲ تیم به مرحله نهایی مسابقات مناظره دانشجویی راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دانشجویان ایران، یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در سطح کشوری از روز دوشنبه ۸ خردادماه به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ آغاز شده و امروز چهارشنبه ۱۰ خردادماه با برگزاری مرحله نهایی به پایان می‌رسد.

مناظره مرحله نهایی با عنوان «مشارکت در انتخابات به معنای تایید نظام سیاسی است» توسط تیم‌های «شهید دیالمه» و «جهاد علمی» به ترتیب از دانشگاه‌های مازندران و اصفهان به مرحله نهایی (فینال) برگزار می شود.

اعضای تیم داوران «نکته‌یاب» متشکل از دکتر علیرضا کلانتر مهرجردی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی؛ دکتر علی منتظری، رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی؛ دکتر عباسعلی رهبر، عضو هیات‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛ دکتر عبدالله گنجی، عضو هیات‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛ اعضای تیم داوران هیات‌علمی و همچنین، دکتر روح‌الله نصرتی، عضو هیات‌ علمی دانشگاه تهران و دکتر سید حامد موسوی است و دکتر لیلا سنگی، عضو هیات‌ علمی جهاد دانشگاهی نیز داور انتخاب «سخنران برتر» است.

هانیه روشن منش، عضو تیم برتر اولین دوره مسابقات؛ محمد صابر نیکنام، عضو تیم قهرمان هفتمین دوره مسابقات؛ حسین علایی، عضو تیم قهرمان هشتمین دوره مسابقات؛ اعضای تیم داوران دانشجو را تشکیل می‌دهند.

یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران از آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ در قالب ۳۸۷ تیم دانشجویی ۲۳ استان و ۸ دانشگاه استان تهران آغاز شد و پس از برگزاری مسابقات در سطح دانشگاهی و استانی، ۱۲ تیم توانستند به مرحله کشوری صعود کنند. ۱۲ تیم راه یافته به مرحله کشوری طی ۳ روز (دوشنبه ۸ تا چهارشنبه ۱۰ خردادماه) در دانشگاه علم و فرهنگ به رقابت پرداختند.