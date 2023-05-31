به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، به منظور بررسی آخرین وضعیت تیمهای شرکت کننده در سی یکمین یونیورسیاد دانشجویان جهان و فستیوال جشنواره بین المللی ورزشهای دانشگاهی نشست روسای انجمنهای فدراسیون دانشگاهی و مدیران تربیت بدنی بخشهای آموزش عالی در محل فدراسیون برگزار شد.
در این نشست که با حضور رئیس، نایب رئیس و دبیر کل فدراسیون برگزار شد، در خصوص آخرین وضعیت تیمهای شرکت کننده در یونیورسیاد و فستیوال روسیه برنامههای اردوها و کادر فنی بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه بشیریان رئیس فدراسیون ضمن تبریک دهه کرامت گزارشی از اقدامات و هماهنگیهای انجام شده با وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در خصوص کاروان دانشجویان به این دو رویداد ارائه دادند.
وی گفت: با توجه به نزدیک شدن به زمان اعزام کاروان، روسای انجمنها باید هر چه سریعتر برنامه تیمها برنامه پروازی و را ارائه و مدارک دانشجویان را تکمیل کنند.
در ادامه جلسه هریک از اعضا گزارش کارهای انجام شده و مشکلات پیش رو را مطرح کردند.
سی و یکمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۶ لغایت ۱۷ مرداد ماه سال آینده در شهر چنگدو کشور چین و فستیوال بین المللی ورزشهای دانشگاهی ۲۸ مرداد الی ۹ شهریور سال جاری به میزبانی کشور روسیه در شهر یکاترینبورگ برگزار میشود.
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