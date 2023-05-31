به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «قاسم هاشم» نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون توسعه و آزادسازی تاکید کرد: تجاوز بامداد امروز رژیم صهیونیستی به مرزهای شرقی لبنان، یک اقدام خصمانه جدید و نقض تمام عرف‌ها و قوانین بین المللی به شمار می‌رود.

وی افزود: این تجاوز در راستای تجاوزات دیگر دشمن صهیونیستی علیه خاک سوریه از طریق حریم هوایی لبنان، صورت می‌گیرد. رژیم صهیونیستی دست از نقض حریم هوایی لبنان برنمی دارد.

هاشم بیان کرد: امروز شاهد یک تجاوز هوایی بودیم و دیروز شاهد یک تجاوز زمینی و اقدامات خصمانه‌ای که به صورت روزانه انجام می‌شود. دولت لبنان باید برای اقامه یک دعوی قضائی و درخواست از جامعه بین الملل برای متوقف کردن حمایت از رژیم صهیونیستی وارد عمل شود.

وی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی تمام اشکال تروریسم بین المللی را پیاده کرده و جامعه بین الملل سیاست‌های دوگانه را در قبال تل‌آویو در پیش گرفته است. این رژیم خود را خارج از چارچوب بازخواست و مجازات می‌داند.

خبرنگار الجزیره گزارش داده بود که پنج عضو جبهه مردمی برای آزادی فلسطین – فرماندهی کل، در تجاوز بامدادی ارتش رژیم صهیونیستی به نقاط مرزی سوریه و لبنان به شهادت رسیده‌اند.

«بدر احمد جبریل»، عضو کمیته مرکزی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین اعلام کرد که پنج عضو فرماندهی کل این جبهه در این حمله به شهادت رسیده‌اند. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین همچنین اعلام کرد که در این حمله ۱۰ نیروی این جبهه نیز مجروح شده‌اند.