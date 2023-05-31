به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن محمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در تداوم پروژه پویاسازی بافت بی‌جان شهری پس از المان طاووس چوبی در جوار میدان انقلاب، ۲ المان جدید بال پرواز و ملکوت در شهر بوشهر ساخته شد.

وی اضافه کرد: المان نخست «بال پرواز» به‌عنوان نمادی از علم‌آموزی و دانشگاه است که در محدوده ورودی دانشگاه خلیج فارس با بهره‌گیری از تنه خشکیده درخت ساخته شده است.

وی بیان کرد: دومین المان نیز المان «ملکوت» به‌عنوان نمادی از بهشت و فرشتگان آسمانی است که در محدوده ورودی گلزار شهدا طراحی شده و اکنون در حال ساخت است.

معاون شهردار بوشهر ادامه داد: در راستای پویایی بافت‌های بی‌جان شهری ساخت المان‌های چوبی از تنه‌های خشکیده و بدون استفاده در سطح شهر همچنان تداوم می‌یابد.

محمدی افزود: ساخت چنین المان‌هایی علاوه بر ارائه منظری زیبا از هنرمندان بومی، اقدام ارزشمند در یادآوری استفاده بهینه از درختان و همچنین حفاظت از محیط زیست و به‌ویژه فضای سبز محیط شهری است.

وی عنوان کرد: بنا بر تاکید ویژه شهردار بوشهر در ساخت المان‌های جدید و توجه به زیبایی شهر، استفاده از المان‌های بومی و متناسب با فرهنگ و اقلیم شهر در اولویت جدی معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر قرار دارد.