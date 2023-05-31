رئیس هیئت ورزش کارگری شهرستان شبستر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی ظهر امروز چهارشنبه در مراسم معارفه اولین رئیس هیات ورزش کارگری شهرستان شبستر، با تأکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت‌های ورزش جامعه کارگری برای ایجاد نشاط و امیدآفرینی در جامعه، اظهار داشت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانشرقی در راستای ماده ۱۵۴ قانون کار، از هر تلاشی برای کمک به هیئت ورزش کارگری استفاده می‌کند.

مجید فصیحی گفت: اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی در رشته‌های مختلف از مهمترین اهداف هیات ورزش کارگری به شمار می‌رود که انتظار داریم برنامه‌های متنوعی به ویژه در حوزه آموزش را برای جامعه شریف کارگری برگزار گردد.

وی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ورزش و جوانان شهرستان شبستر را بازوان هیات در ارائه خدمت به کارگران عزیز دانست و افزود: هیات ورزش کارگری یک هیات خاص است که تقریباً تمامی رشته‌های ورزشی در آن قرار گرفته است لذا برگزاری برنامه‌های ورزش کارگری در زمینه‌های مختلف از جمله ورزشی، فرهنگی و آموزشی در طول سال نیازمند برنامه ریزی مناسب است.

گفتنی است از ۲۱ شهرستان استان آذربایجان شرقی ۱۹ شهرستان دارای هیات ورزشی کارگران است که با تاسیس هیئت ورزش کارگری شهرستان شبستر، مهدی توکلی بعنوان رئیس هیات ورزشی کارگران این شهرستان با معرفی اداره ورزش و جوانان شبستر منصوب شد.