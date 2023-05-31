تحرکات اخیر مرزی نتیجه توطئه آمریکایی - اسرائیلی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی ظهر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی معاونین تعلیم و تربیت سپاه‌های استانی گفت: خطای چند روز گذشته طالبان، توطئه آمریکا و اسرائیل بود که ما را سرگرم کنند؛ اما ما به خوبی این تحرکات را می‌شناسیم.

وی با اشاره به اینکه شهید سلیمانی ولایت مدار و رهرو راه انقلاب بود و یکی از اهداف وی هوشیاری و شناسایی توطئه‌های آمریکا بود.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به بیان رهبر انقلاب در رابطه با پیشبرندگی و پیشروندگی سپاه پاسداران گفت: ما از حفظ انقلاب عبور کردیم و طبق نظر رهبر انقلاب امروز سپاه نباید موضع فعال داشته باشد بلکه باید موضع موفق داشته باشد.

وی با بیان اینکه در نظام تربیتی نیازمندیم هم شکل، هم محتوا و هم مدیریت را متحول کنیم اظهار کرد: ما به دنبال رأی و مسئولیت و منزلت نیستیم و می‌خواهیم حرف اماممان را عملیاتی کنیم؛ پس می‌توانیم نظام تربیتی را به همه جامعه سرایت دهیم.

معروفی تصریح کرد: ما باید به یک فهم در اجرا برسیم، زیرا راهبرد زیاد داریم و نیاز به روش اجرای راهبرد داریم که قطعاً با یک نسخه در سراسر کشور اجرا نخواهد شد.

وی افزود: ما نباید به واسطه مشکل اقتصاد و معیشت، فرهنگ و اجتماع را از دست دهیم؛ چون اگر ما مراقب نباشیم دشمن به صورت نرم کارش را انجام می‌دهد.

سردار حسین معروفی ضمن تشریح جمله «ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم» از شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: همه اشرار عالم در سال ۶۱ قمری در برابر دین خدا صف آرایی کردند اما نتوانستند روی ۷۲ نفر که در کنار امامشان ایستادند اثر بگذارند و ذائقه‌شان را تغییر دهند چون آن ۷۲ نفر امامشان را باور داشتند؛ «ما ملت امام حسینیم» یعنی ما مثل آن ۷۲ نفر اجازه ندهیم دشمن امروز در این جنگ نابرابر روی ذائقه و محاسبه و اراده و قلب و شجاعت و تمایلات ما تأثیر بگذارد؛ چون ما برحقیم و امام ما هرکجا باشد حق است.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد: در نظام تربیتی باید به دنبال جذب حداکثری باشیم همان کاری که امام در جنگ انجام داد هنر دین و اهل بیت و ولایت را به رخ دنیا کشیده شد و خروجی جنگ معراج شد؛ پس باید نرم برخورد کرد.

وی افزود: در این جذب حداکثری باید رفاقت را در دستور کار قرار دهیم دشمن می‌خواهد ما را بد جلوه دهد ما باید دوست باشیم و دوستی کنیم و ذهن و اراده و قلبمان را به کار بگیریم.

فرمانده سابق سپاه ثارالله کرمان با تاکید بر اینکه در اجرای مأموریت‌های سنگین باید گوشمان به امام باشد و بقیه را رها کنیم اظهار کرد: منتظر دیدن هیچکس نباشید و ببینید خواسته امام ما چیست همان را دنبال کنید و این کاری است که حاج قاسم کرد.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه بسیج یعنی مردم و جامعه بیان کرد: مردم را محور اصلی قرار دهیم، ما تکیه‌گاه مردم هستیم جانمان را برای مردم می‌دهیم و دشمن می‌خواهد این را از ما بگیرد.

سردار معروفی در پایان سخنان خود ضمن یاد کردن از فرمانده شهید خود تصریح کرد: چیزی که حاج قاسم را به این مرحله رساند جهاد اکبر او بعد از جهاد اصغرش بود؛ یعنی بعد از جنگ سی سال از خودش مراقبت کرد؛ ۳۰ سال طهارت جسم و روح را نگه داشت و به خود نهیب زد و سفارشش به همه همین بود.