به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه اداری شهرستان مشگین‌شهر اظهار کرد: «موئیل» در لیست ۱۳ روستای مهم گردشگری کشور برای رقابت در ثبت زنجیره دهکده‌های گردشگری جهانی قرار گرفت.

وی بیان کرد: قرار گرفتن روستای موئیل در فهرست اولیه روستاهای منتخب ایران یک فرصت مهم برای استان است و باید با عزم همگانی برای این مهم تلاش کنیم و لازم است که قبل از حضور ارزیابان در استان اقداماتی برای آمادگی اتفاق بیافتد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل بیان کرد: به دلیل برگزاری «رویداد اردبیل ۲۰۲۳» پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو تلاش کردیم که یک روستا از اردبیل هم در این فهرست قرار بگیرد چرا که معتقدیم ثبت جهانی نعمت‌هایی مثل معرفی روستا و منطقه از طرف یونسکو در سطح جهانی به همراه دارد.

محمدی ادیب با بیان اینکه معیارها و شاخص‌هایی مانند مسیر دسترسی، زیباسازی محیطی و امکانات بهداشتی برای قرار گرفتن «روستای موئیل» در فهرست نهایی وجود دارد، خاطرنشان کرد: لازم است با همکاری همه دستگاه‌ها به ویژه با همراهی مردم روستا این اقدامات در اسرع وقت انجام شود.

وی در پایان افزود: ۱۳ روستای مهم گردشگری از سراسر کشور در مرحله اول انتخاب شده‌اند که در نهایت ۸ روستا به سازمان جهانی یونسکو معرفی می‌شوند.