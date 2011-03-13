بانک گردشگری اهرمی در خدمت توسعه گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، منوچهر زمانی شامگاه یکشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران افزود: هرچند تمام خدمات این بانک متوجه بخش گردشگری نیست، اما امیدواریم با استفاده از مدیران مجرب و فعالان عرصه گردشگری در راس هرم مدیریتی و برنامه ریزی بانک، موجب رونق گرفتن فعالیت های این حوزه شویم.

وی اضافه کرد: این بانک درصدد است تا خدمات خود را ارتقا و جایگاه مناسبی در سیستم بانکی کشور ایجاد کند و تمامی ظرفیت های ممکن برای رسیدن به حداکثر ثمربخشی و سودآوری توسط این بانک به کار گرفته می شود.

به گفته زمانی، این بانک علاوه بر حضور فعال و به موقع و تعیین کننده در عرصه اقتصاد گردشگری، با به کارگیری همه معیارهای برتر یک بانک در تمامی زمینه های سودآور اقتصادی فعالیت خواهد کرد و البته نگاه ویژه ای به مبحث گردشگری خواهد داشت.

مدیرعامل بانک گردشگری با اشاره به انتخاب شهر تبریز برای افتتاح اولین شعبه این بانک پس از تهران گفت: شهر تبریز و زیرساختهای در حال گسترش آن، زمینه مساعدی را برای فعالیت های تخصصی به ویژه در حوزه گردشگری فراهم آورده و ما از این فرصت برای توسعه خدمات بهره خواهیم برد و این بانک می تواند بخشی از توجه خود را به صنعت گردشگری معطوف کرده و تسهیلات خوبی برای فعالان این عرصه ارایه کند .

به گفته وی، این بانک با تجهیز منابع مالی از طریق جذب سپرده ها و استفاده از سایر ابزارهای پولی و مالی و تخصیص آنها برای اعطای تسهیلات اعتباری و سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی از طریق انجام کلیه عملیات مجاز بانکی اقدام می کند.