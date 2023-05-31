۹۰ درصد مراجعه کنندگان ازخدمات بیمارستان سوختگی گناوه رضایت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد یزدان‌پناه ظهر چهارشنبه در بازدید از بیمارستان سوانح و سوختگی شهرستان گناوه با اشاره به اینکه ما قدردان زحمات کارکنان این مرکز درمانی هستیم تصریح کرد: کار در بخش‌های سوختگی و مراقبت از بیمار نیاز به هنر و تخصص دارد تا با اقدام به موقع مؤثر و صبورانه بتوانیم مرهمی بر آلام بیماران باشیم که این مرکز در زمینه مراقبت و رفتار با بیماران پیشتاز بوده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: باید از «حاج مصطفی چرومی» خیر و بنیانگذار بیمارستان سوانح و سوختگی که بیمارستانی تک تخصصی را بنا نهاده یادی کنیم و اکنون این بیمارستان علاوه بر اینکه بار بیماران سوانح و سوختگی استان را بر دوش می‌کشد، قسمتی از استان‌های هم جوار را نیز تحت پوشش قرار داده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بیش از ۹۰ درصد مراجعه کنندگان از کیفیت خدمات بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه رضایت دارند که این نتیجه فرهنگ سازمانی حاکم مبتنی بر کرامت انسانی و ارزش والای انسانی بر محیط بیمارستان است که جای تقدیر دارد.

تلاش برای ارتقای بیمارستان سوختگی گناوه

وی گفت: این مرکز درمانی نیاز به ارتقا دارد در تلاشیم تا با کمک خیرین و جذب اعتبارات لازم کمیت و کیفیت خدمات را ارتقا بخشیم.

یزدان‌پناه افزود: با توجه به اینکه بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه، بیمارستان حوادث بوده امید است بتوانیم به کمک صنایع مستقر در شمال استان و خیرین سلامت اعتبارات ویژه‌ای برای این بیمارستان جذب کرده تا کیفیت خدمات افزایش یابد.

تیم ویژه پایش عملکرد بیمارستان‌های استان بوشهر، مدیران و کارشناسان معاونت درمان، در ایستگاه دهم با حضور در بیمارستان سوانح و سوختگی شهرستان گناوه از بخش‌های مختلف این بیمارستان بازدید کرده و سپس در نشست تخصصی به ارائه نقاط قوت این بخش‌ها پرداخته و برای نقاط ضعف راهکارهای علمی و عملی ارائه کردند.