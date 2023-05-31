برقراری پرواز مستقیم کاراکاس-دمشق پس از ۱۲ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، اولین هواپیما از ونزوئلا به سوریه پس از سال‌ها در فرودگاه دمشق بر زمین نشست.

بر اساس این گزارش، پس از ۱۲ سال وقفه، هواپیمای ونزوئلایی در اولین پرواز مستقیم خود از کاراکاس به سوریه در فرودگاه دمشق فرود آمد.

روز چهارشنبه اولین پرواز مستقیم از ونزوئلا به سوریه انجام شد.

هواپیمای ونزوئلایی که از فرودگاه کاراکاس به پرواز درآمده بود، حامل ۱۰۲ مسافر از جمله وزیر حمل و نقل و معاون وزیر خارجه ونزوئلا و برخی مسئولان و اصحاب رسانه و گردشگران و بازرگانان ونزوئلایی بود.

زهیر خزیم در جریان استقبال از همتای ونزوئلایی خود بر اهمیت بازگشت پروازهای میان دو کشور تاکید کرد و آنرا زمینه ساز گشودن افق‌های بزرگ در همه زمینه‌ها دانست.

رامون آراگویان وزیر حمل و نقل ونزوئلا هم گفت: پس از ۱۲ سال پروازها میان دو کشور از سرگرفته شده است و این پیروزی برای ملت‌هایمان و نمایانگر اراده دو رهبر است.